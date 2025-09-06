LIVE VIDEO Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM! Am trăit s-o vedem și pe-asta

Dinamo - CS Dinamo se joacă ACUM! Am trăit s-o vedem și pe-asta Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipele cu același nume din Superligă și Liga 2 se duelează într-un amical disputat la Săftica.

TAGS:
DinamoMatteo N'GiuwuCS DinamoZeljko Kopicdinamo 2
Din articol

LIVE Dinamo - CS Dinamo - de la ora 11:00

Dinamo: Roșca - Tabuncic, M. Toader, Licsandru, Bordușanu - N'Giuwu, Udosen, Tarbu - Bărbulescu, Soro, Caragea

Antrenor: Zeljko Kopic

* Matteo N'Giuwu și Răzvan Tarbu sunt doi mijlocași centrali născuți în 2008, care în mod normal evoluează la Dinamo 2 din Liga 3. 

** Mihnea Toader este un fundaș central născut în 2006, transferat de Dinamo de la FCSB.

*** Godwin Udosen este un nigerian polivalent în vârstă de 17 ani.

Echipa de start a lui Dinamo: N'Giuwu și Tarbu, juniori născuți în 2008 de la Dinamo 2, titulari în echipa lui Kopic

Știrea inițială

Astăzi, de la ora 11:00, Dinamo din Superligă și CS Dinamo din Liga 2 se întâlnesc în primul meci direct, un amical care se dispută la Săftica.

De la echipa lui Zeljko Kopic vor lipsi mai mulți jucători, convocați la echipele naționale sau accidentați: Musi, Cr. Mihai, Boateng, Stoinov, Milanov, Pașcalău etc.

”Va fi o ocazie excelentă de a vedea la treabă mai mulți jucători, un prilej bun pentru închegarea relațiilor de joc, dar și pentru a oferi minute importante celor care nu au evoluat prea mult până acum”, a notat pagina oficială de Facebook a echipei Dinamo București.

Și CS Dinamo din Liga 2, echipa de fotbal a clubului sportiv departamental din Șoseaua Ștefan cel Mare, este în pauză competițională.

La formația antrenată de Florin Bratu urmează să joace și cei trei tineri fotbaliști împrumutați de la Dinamo din Superligă: Kyrychenko, Neculai și Ionică.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ARTICOLE PE SUBIECT
Două echipe din Anglia și Scoția &icirc;l vor pe fotbalistul rom&acirc;n din Superligă care a impresionat &icirc;n acest debut de sezon!
Două echipe din Anglia și Scoția îl vor pe fotbalistul român din Superligă care a impresionat în acest debut de sezon!
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi &icirc;n poartă &icirc;n meciul cu Cipru: &bdquo;Să nu credeți asta&rdquo;
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va fi în poartă în meciul cu Cipru: „Să nu credeți asta”
Tony da Silva vede un &rdquo;new-entry&rdquo; &icirc;n play-off-ul din Superligă: &rdquo;Poate fi o surpriză. S-a &icirc;ntărit&rdquo;
Tony da Silva vede un ”new-entry” în play-off-ul din Superligă: ”Poate fi o surpriză. S-a întărit”
&Icirc;nlocuitorul jucătorului plecat la FCSB e deja OUT de la Farul!
Înlocuitorul jucătorului plecat la FCSB e deja OUT de la Farul!
Horror peste Prut! Cu patru titulari din Superliga Rom&acirc;niei, Moldova a fost distrusă la Chișinău de Israel &icirc;n preliminarii
Horror peste Prut! Cu patru titulari din Superliga României, Moldova a fost distrusă la Chișinău de Israel în preliminarii
Mihai Stoica a distrus trei tricolori după Rom&acirc;nia - Canada: &Icirc;și bat joc de echipa națională!
Mihai Stoica a distrus trei tricolori după România - Canada: "Își bat joc de echipa națională!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!