*** Godwin Udosen este un nigerian polivalent în vârstă de 17 ani.

** Mihnea Toader este un fundaș central născut în 2006, transferat de Dinamo de la FCSB.

* Matteo N'Giuwu și Răzvan Tarbu sunt doi mijlocași centrali născuți în 2008, care în mod normal evoluează la Dinamo 2 din Liga 3.

Știrea inițială

Astăzi, de la ora 11:00, Dinamo din Superligă și CS Dinamo din Liga 2 se întâlnesc în primul meci direct, un amical care se dispută la Săftica.

De la echipa lui Zeljko Kopic vor lipsi mai mulți jucători, convocați la echipele naționale sau accidentați: Musi, Cr. Mihai, Boateng, Stoinov, Milanov, Pașcalău etc.

”Va fi o ocazie excelentă de a vedea la treabă mai mulți jucători, un prilej bun pentru închegarea relațiilor de joc, dar și pentru a oferi minute importante celor care nu au evoluat prea mult până acum”, a notat pagina oficială de Facebook a echipei Dinamo București.

Și CS Dinamo din Liga 2, echipa de fotbal a clubului sportiv departamental din Șoseaua Ștefan cel Mare, este în pauză competițională.

La formația antrenată de Florin Bratu urmează să joace și cei trei tineri fotbaliști împrumutați de la Dinamo din Superligă: Kyrychenko, Neculai și Ionică.

