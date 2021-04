Dinamovistii au din nou probleme! "Nu au incasat salariile din ianuarie!" Cum spera DDB sa plateasca restantele

Dupa ce au reusit sa stranga banii necesari pentru achitarea datoriilor urgente, acum fanii dinamovisti se confrunta cu alte probleme.

Una dintre acestea se leaga de salariile jucatorilor, care sunt neplatiti din luna ianuarie. Conform ProSport, o parte dintre jucatorii lui Dinamo au semnat pentru ca banii sa ii primeasca dupa ce echipa va reusi sa-si achite datoriile pentru obtinerea licentei.

Actualul director sportiv al clubului, Mario Nicolae, a vorbit despre restantele pe care le are clubul, dar e convins ca ele se vor rezolva in scurt timp si cu rabdare. "Sunt contracte renegociate in parte cu fiecare dintre jucatori in functie de ce sume au avut de primit. Toata suflarea dinamovista a fost concentrata pentru a strange suma necesara in vederea achitarii datoriilor pentru obtinerea licentei.

Urmeaza acum sa se plateasca si o parte din salarii. Imi e greu sa cred ca la ce situatie s-a ajuns in clasament, vreun jucator sta sa se gandeasca acum la asta sau sa gaseasca scuze ca din cauza acestui motiv nu am castigat de cateva meciuri incoace. Suntem uniti si concentrati sa scoatem echipa din zona rosie si exista intelegere din partea tuturor!", a declarat Mario Nicolae pentru Prosport.