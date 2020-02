ULTIMA ORA: Surpriza pregatita de Vintila pentru derby-ul cu Dinamo. Cine va juca varf pentru stelisti

Dinamo si FCSB se intalnesc duminica, de la ora 20:00.

Bogdan Vintila pregateste o formula de joc surprinzatoare pentru confruntarea cu "alb-rosii". Dennis Man va juca varf de atac, anunta Fanatik.

Astfel, Florin Tanase va fi probabil utilizat ca inter dreapta, iar Florinel Coman in stanga. Conform sursei citate, Razvan Oaida nu va fi tiular, patronul fiind nemultumit de evolutia fotbalistului din partida cu Academia Clinceni, incheiata la egalitate, 0-0.

In schimb, Olimpiu Morutan va juca din primul minut. Chiar daca Gigi Becali l-a criticat pe mijlocasul de 20 de ani dupa infrangerea in fata lui CFR Cluj, patronul lui FCSB a declarat ca "Morutan va fi decisiv in derby".

Bogdan Vintila e nedumerit in privinta lui Ovidiu Popescu. Mijlocasul lui FCSB s-a antrenat la capacitate maxima in aceasta saptamana, dar nu a mai jucat niciun meci oficial din luna decembrie.



FCSB se afla pe locul 3 in Liga 1, la 5 puncte distanta de CFR Cluj. Dinamo a ratat accederea in play-off si incearca sa se revanseze in fata suporterilor cu o victorie impotriva "ros-albastrilor".