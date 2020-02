Gigi Becali a dat VERDICTUL! Nu e Coman sau Man! Ce jucator va DECIDE derby-ul cu Dinamo si ce spune despre Astra si Craiova

Dinamo - FCSB se joaca duminica, 16 februarie, de la ora 20:00.

Cel mai asteptat duel al Romaniei este aproape, iar tensiunea devine din ce in ce mai mare. Gigi Becali a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre ce inseamna derby-ul pentru Romania si a cantarit sansele echipei sale de a invinge. De asemenea, patronul FCSB a stabilit cine va fi jucatorul care va decide meciul cu Dinamo.

"Am jucat cu CFR, cu Craiova, cu toate echipele si cu Dinamo, desi e pe locul 9, uite cata publicitate. Toata saptamana doar despre asta s-a vorbit, vedeti ce frumos e un derby. Problema e ca alta e cand e si un Dinamo mai tare, adica de ce..si suporterii, vin ca iubesc Dinamo, ca au sangele dinamovist. Dar se simt totusi, pe locul 9.

Nu zic ironic, zic asa, ce s-a intamplat cu fotbalul romanesc. Toata saptamana asta s-a vorbit despre ce inseamna puterea asta: Dinamo si Steaua.

Am zis si eu asa, dar nu, o sa fie un meci tare, un meci pe viata si pe moarte. Cand se joaca FCSB - Dinamo, eu spun ca e mare diferenta de valoare, dar totusi e o ambitie, ati vazut ca in ultimii 3 ani am facut mai multe egaluri.

Cum sa nu iei doua puncte din 6. Nu are rost sa vorbim despre asta, am spus si eu asa, la nervi.

E posibil sa se intample orice, dar sa ne incurce, e cam imposibil, nu cred ca au cum. Ce o vrea domnul sa fie, nu vreau sa mai vorbesc asa ca nu vreau sa intarat oameni.

Nu ne intereseaza Astra, nu e pericol pentru noi. Singura echipa care ne intereseaza si cu care facem calcule e CFR. Nici macar nu Craiova nu facem calcule.

Morutan va fi decisiv in derby", a declarat Gigi Becali la PRO X.