Fost antrenor al lui Dinamo si FCSB a gasit SLABICIUNEA ros-albastrilor inainte de marele DERBY! Cum pot fi opriti

Dinamo - FCSB se joaca duminica, 16 februarie, de la ora 20:00.

Eugen Neagoe (52 ani) le-a antrenat atat pe Dinamo, cat si pe FCSB si le-a dat un sfat "cainilor" pentru a-i opri pe ros-albastrii, intr-un interviu acordat in Gazeta Sporturilor.

"FCSB a parut mereu favorita si n-a mai invins-o pe Dinamo de ceva timp, fiindca in derby-uri se joaca altfel, atmosfera influenteaza desfasurarea partidei.

Mor cand aud despre "echipe defensive" si "echipe ofensive"! Mourinho e antrenor defensiv? Si atunci, cum a castigat meciuri si o gramada de trofee, daca echipele lui doar se aparau? Marcau goluri? Inseamna ca nu era un antrenor defensiv! Si am mai auzit dupa meciul cu Clinceni ca <<FCSB are probleme cu echipele care se apara>>. Ce inseamna asta? Nu toate echipele se apara? E vreo formatie care isi propune sa nu se apere, ca sa-i dai tu gol? Nu exista asa ceva! A, e adevarat, FCSB are nevoie de spaii, ii convin adversarii care se deschid. E o echipa careia ii convine contraatacul, are probleme daca n-o lasi sa joace", a declarat Eugen Neagoe pentru GSP.

