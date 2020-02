Declaratia RAZBOINICA a lui Dusan Uhrin inainte de DUELUL cu FCSB! Atac DUR la adresa lui Corbu: "Toti ma vorbesc pe la spate!"

Dinamo - FCSB se joaca duminica, 16 februarie, de la ora 20:00.

Dusan Uhrin a sustinut conferinta de presa premergatoare duelului cu FCSB din etapa cu numarul 25 din Liga 1. Meciul este unul cu miza mare pentru FCSB, care vine dupa remiza cu Academica Clinceni.

Atmosfera de pe Arena Nationala se anunta a fi incendiara, peste 20.000 de bilete s-au vandut iar galeriile ambelor echipe anunta spectacol.

"Toti sunt pregatiti, mai putin Montini, care este accidentat si Neicutescu. FCSB are jucatori foarte buni in atac, dar are si probleme in aparare si sper sa fim mai buni pe teren, sa luptam si sa dam tot ce avem mai bun. Ei au trei jucatori buni in atac: Man, Coman si Tanase, insa si noi avem fotbalisti pe masura lor. Nu exista favorita intr-un derby, nu conteaza cum sunt clasate echipele.

Toata lumea stie ce inseamna acest meci, va veni multa lume, peste 30.000 de oameni. Nu e nevoie de niciun fel de motivatie la un astfel de meci, singura motivatie este numarul mare de oameni care vin la stadion", a declarat Dusan Uhrin la conferinta de presa.

"Toata lumea ma vorbeste pe la spate"

Antrenorul lui Dinamo a vorbit si despre fostul jucator al "cainilor", Laurentiu Corbu, care l-a criticat pentru modul in care a fost tratat in aceasta iarna de antrenor. Uhrin i-a raspuns in cadrul conferintei.

"Toata lumea ma vorbeste pe la spate. Cand m-am intalnit ultima data cu el, mi-a spus <<multumesc frumos, domnule antrenor!>>. Daca vrei sa pleci, du-te. Declaratiile date dupa sunt in stilul caracteristic al jucatorilor de aici. In mod normal, ar trebui sa existe in contract scris ca daca vorbesti despre club, sa suporti penalitati doi ani. Astea sunt regulile in Cehia, insa este strict problema lui ce spune", a adaugat Uhrin.