Scandal URIAS dupa un meci al FCSB-ului! Lipsesc 300.000 de lei din conturi, iar oficialii sunt acuzati de fals in acte

Probleme pentru clubul aflat in Liga 3.

Foresta Suceava se afla in mijlocul unui scandal intern, dar care poate avea consecinte grave. Potrivit gsp.ro, Farid Khallaf, Ion Lozovan si Gheorghe Negura, cei 3 care au preluat clubul in 2017, se afla in conflict cu Primaria, dupa ce autoritatile l-au repus in fucntia de presedinte pe Andrei Ciuta, acestia dorind sa se delimiteze de Farid.

In urma meciului din 2016 din Cupa Romaniei, castigat cu 2-1 de FCSB, Foresta Suceava a incasat mai bine de 300.000 de lei din bilete, insa banii nu apar nicaieri, informeaza sursa citata. In plus, conducatorii au falsificat acte pentru a plati datoriile acumulate si pentru a justifica banii de la Primarie.

"Ei aveau foarte multe datorii la Fisc. Au terminat sezonul de Liga 2, 2017-2018, cum au putut si au retrogradat la final. Pentru editia 2018-2019, Foresta a primit 1,5 milioane de lei de la Primarie, plus 400.000 de lei de la Consiliul Judetean, o sumă uriașă pentru Liga 3. In acest timp, s-au făcut foarte multe facturi false pentru a se putea deconta banii. Au esalonat datoria pe care o aveau pentru a putea finanta clubul, ceea ce este ilegal", a declarat o sursa apropiata Forestei.