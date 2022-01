Stoican are palmares dezastruos cu FCSB, însă un fost internațional face un pariu surprinzător înainte de derbi

Dinamo și FCSB au ajuns la meciul cu 168. Cele două mari rivale se întâlnesc în această seară, în unul dintre cele mai dezechilibrate derbiuri din istorie. În tur, „roș-albaștrii” s-au impus cu scorul de 6-0 (4-0 la pauză).

În ciuda diferenței de valoare dintre cele două echipe, Eugen Trică nu o vede favorită certă pe FCSB în meciul de duminică seara.

”Va fi un derby foarte spectaculos, tot timpul meciurile Steaua - Dinamo au fost jucate la intensitate maximă. Din punctul meu de vedere, nu există nicio favorită, șansele sunt 50-50, chiar dacă Dinamo ocupă un loc în clasament care nu e de tradiția lui Dinamo.

Ambele echipe trebuie să se adapteze la starea terenului. Nu cred că se va mai întâmpla așa, 6-0. Se întâmplă o dată la 20-30 de ani, va fi cu totul și cu totul altceva. Am dat două goluri foarte frumoase în 2001, în Supercupă, era domnul Pițurcă antrenor. Cred că am jucat vreo 9-10 derby-uri în decurs de patru ani, cât am fost la Steaua (n.r.- FCSB)”, a declarat Eugen Trică, pentru Digi Sport.

Stoican, două victorii în fața FCSB-ului

Flavius Stoican are în palmares două victorii în fața echipei patronate de Becali, însă niciuna dintre acestea nu a fost obținută cu Dinamo.

Victoriile tehnicianului au venit în perioada în care s-a aflat pe banca lui Poli Iași (iunie 2017 - mai 2019).

Șase înfrângeri, trei egaluri și două victorii are Stoican în duelurile cu FCSB, potrivit fanatik.