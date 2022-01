Azi e Spania - Suedia, finala Euro 2022 la handbal! Dinamovistul Gurbindo vs. Palicka, portarul care a înscris 3 goluri în semifinale

Spania - Suedia, finala EHF Euro 2022 la handbal masculin, se dispută în această seară la Budapesta, de la ora 19, în imensa sală MVM Dome, care are o capacitate de peste 20.000 de locuri.

Cele două echipe s-au întâlnit deja la această ediție, în faza grupelor, când Spania s-a impus cu 32-28.

În semifinale, ibericii au depășit Danemarca cu 29-25 și au reușit astfel, pentru a patra oară consecutiv, calificarea în ultimul act al Campionatului European. În 2018 și 2020 l-au câștigat, în 2016 au obținut doar argintul.

În naționala Spaniei evoluează și Eduardo Gurbindo Martinez (34 de ani și 1,95 metri), interul dreapta al lui Dinamo, deja campion european în 2018.

El s-a transferat la Dinamo în luna septembrie a anului trecut, când a semnat pe trei sezoane, venind în Liga Zimbrilor cu un CV fabulos.

În afara titlului continental, Gurbindo a câștigat și Liga Campionilor cu Barcelona în 2015.

În cealaltă semifinală, Suedia a depășit la limită campioana olimpică Franța, scor 34-33 după prelungiri, într-o partidă în care eroul nordicilor a fost goalkeeperul Andreas Palicka.

Portarul suedez a marcat nu mai puțin de trei goluri, o premieră în istoria competiției!

”Prima parte a meciului, în care am reușit să și înscriu de trei ori, a fost incredibilă. Chiar a fost ziua mea”, a mărturisit Palicka după performanța din semifinale.

What a return to the tournament for Andreas Palicka - the first of THREE empty-net goals, making him currently the top scorer of the game ????@hlandslaget ???????? #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/U9hUxISHs7