Karim Benzema, prezentat recent la Al Hilal, după ce și-a forțat plecarea de la Al Ittihad, a fost titular și a marcat nu mai puțin de trei goluri.

Marius Șumudică: ”Locul lui Al-Hilal este în Liga Campionilor!”

La finalul meciului, Marius Șumudică a făcut o serie de declarații spumoase, în care a scos în evidență diferența la nivel financiar dintre Al Hilal și Al Okhdood.

Tehnicianul român le-a spus că, în opinia sa, Al Hilal este cu siguranță între primele cinci echipe din lume și crede că echipa antrenată de Simone Inzaghi ar trebui să evolueze în Champions League.

”Locul lui Al-Hilal este în Liga Campionilor, alături de Real Madrid. Sunt sigur că Al-Hilal va fi printre primele 5 echipe din lume și le mulțumesc celor care au contribuit la pregătirea lui Al-Hilal și la prezentarea sa într-un mod atât de distinctiv.

Am jucat două reprize diferite. În prima repriză am evoluat excepțional, dar echipa s-a prăbușit în a doua repriză. Am fost foarte afectați de absența a patru jucători-cheie, spre deosebire de Al-Hilal, care este plină de vedete.

Prăbușirea echipei a fost una mentală, nu tactică. Acest lucru este rezultatul oboselii, epuizării jucătorilor și presiunii meciurilor. Nu există timp pentru refacere și pregătire. La toate acestea se adaugă forța și calitatea jucătorilor lui Al-Hilal.

Sunt mulțumit de jucătorii saudiți care s-au alăturat echipei, Muath Faqihi și Khaled Al-Lazam, deoarece au venit după ce am cerut să li se ofere o șansă jucătorilor saudiți. Cu toate acestea, noi valorăm 10 milioane de euro, iar Al-Hilal 200 de milioane”, a spus Marius Șumudică după meci.