Alexandru Hațieganu
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, final nefericit la Transylvania Open, care le-a nemulțumit.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost învinse de chinezoaicele Xinyu Wang și Saisai Zheng, scor 6-3, 2-6, 10-5, în semifinalele probei de dublu ale Openului Transilvaniei 2026.

Echipa româncelor s-a prezentat vizibil nemulțumită, la conferința de presă organizată după meci. Motivele principale: imposibilitatea de a juca acest meci pe terenul central, cu o susținere călduroasă, care i-a fost acordată Soranei Cîrstea, în meciul cu Anastasia Potapova, dar și faptul că arbitrul i-a permis chinezoaicei Xinyu Wang aproape o oră de odihnă în plus, după meciul jucat în proba individuală.

Gabriela Ruse, „prea nervoasă” ca să vorbească la conferința de presă

„Te las pe tine. Sunt prea nervoasă să vorbesc,” a spus Gabriela Ruse, în deschiderea conferinței de presă.

„Nu a fost cea mai strălucită zi pentru noi. A fost un meci strâns. Ne-am regăsit greu, am început să jucăm bine abia în seatul doi.

A fost o situație un pic greuț de gestionat, faptul că jucam semifinala la ora 18:15, pe terenul 2. Emoțional, ne-a afectat puțin, dar am încercat să ne regăsim și să ne concentrăm pe tenis.

Am făcut acest lucru, dar adversarele au jucat bine. Sunt o echipă sudată, se simte. Tiebreak-ul, în dublu, este o loterie. Asta e, de această dată nu a fost ziua noastră.

Jaqueline Cristian regretă că nu s-a putut bucura mai mult de energia publicului de la Cluj

Suntem dezamăgite. Nu ne convine situația absolut deloc. Ne doream foarte mult trofeul, dar o să trecem noi și peste asta.

Mă bucur că am jucat cu Gabi, am făcut o semifinală, am legat niște meciuri, am jucat acasă, dar, din păcate, nu am putut să ne bucurăm prea mult de energia publicului și s-a simțit chestia asta. A fost și mai dureros, de asta suntem supărate, pentru că am fost acasă și nu prea s-a simțit ca acasă.

O să depășim și momentul acesta, nu e nicio problemă, anul de abia a început. E în regulă. Ne revedem cu energie bună la anul, în Cluj,” a declarat Jaqueline Cristian, în conferința de presă organizată după

În contextul în care Jaqueline Cristian a fost afectată de o programare „strânsă” inclusiv în proba individuală, jucând în optimile de finală după nici optsprezece ore de odihnă, chiar dacă ar fi putut fi programată să debuteze în turneu mai devreme de seara zilei cu numărul trei de concurs, numărul 35 mondial a declarat că acceptă ce i s-a întâmplat, menționând că, emoțional, a suferit mai puternic, având în vedere că turneul s-a desfășurat în propria țară.

„Acceptăm aceste lucruri, doar că, fiind acasă, ne-a durut un pic mai tare.”

„Automat, supărarea este accentuată de faptul că am pierdut meciul și nu avem șansa să jucăm finala pe terenul central și să ne bucurăm de toată atmosfera de acasă.

Cred că, pe undeva, s-a produs o greșeală. Asta este, se mai întâmplă lucrurile astea în tenis. Nu suntem nici primele, nici ultimele care s-au plâns de asta în tenis. Nu poți să le împaci pe toate, doar că, pe teren, din punct de vedere emoțional, ne-a durut un pic mai tare decât ne-am fi dorit.

Acceptăm aceste lucruri, doar că, fiind acasă, ne-a durut un pic mai tare. Putem să înțelegem o greșeală, lucrurile care nu depind de noi trebuie să le acceptăm. Doar că, acasă, totul devine mai sentimental. Asta este,” a completat Jaqueline Cristian.

De ce s-a plâns Gabriela Ruse

În finalul conferinței de presă, Gabriela Ruse a intervenit cu o scurtă remarcă, criticând avantajul acordat de arbitrul turneului în favoarea asiaticelor.

„A fost foarte frustrant că adversarele noastre au primit o oră și patruzeci și cinci de minute între meciuri.

În mod normal, pentru două seturi primești doar o oră. Mai ales că suntem acasă, m-am simțit prost,” a spus Ruse.

În 2025, Jaqueline Cristian a jucat finala probei de dublu a Openului Transilvaniei, alături de Angelica Moratelli.

