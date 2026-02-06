Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost învinse de chinezoaicele Xinyu Wang și Saisai Zheng, scor 6-3, 2-6, 10-5, în semifinalele probei de dublu ale Openului Transilvaniei 2026.

Echipa româncelor s-a prezentat vizibil nemulțumită, la conferința de presă organizată după meci. Motivele principale: imposibilitatea de a juca acest meci pe terenul central, cu o susținere călduroasă, care i-a fost acordată Soranei Cîrstea, în meciul cu Anastasia Potapova, dar și faptul că arbitrul i-a permis chinezoaicei Xinyu Wang aproape o oră de odihnă în plus, după meciul jucat în proba individuală.

Gabriela Ruse, „prea nervoasă” ca să vorbească la conferința de presă

„Te las pe tine. Sunt prea nervoasă să vorbesc,” a spus Gabriela Ruse, în deschiderea conferinței de presă.

„Nu a fost cea mai strălucită zi pentru noi. A fost un meci strâns. Ne-am regăsit greu, am început să jucăm bine abia în seatul doi.

A fost o situație un pic greuț de gestionat, faptul că jucam semifinala la ora 18:15, pe terenul 2. Emoțional, ne-a afectat puțin, dar am încercat să ne regăsim și să ne concentrăm pe tenis.

Am făcut acest lucru, dar adversarele au jucat bine. Sunt o echipă sudată, se simte. Tiebreak-ul, în dublu, este o loterie. Asta e, de această dată nu a fost ziua noastră.

Jaqueline Cristian regretă că nu s-a putut bucura mai mult de energia publicului de la Cluj

Suntem dezamăgite. Nu ne convine situația absolut deloc. Ne doream foarte mult trofeul, dar o să trecem noi și peste asta.

Mă bucur că am jucat cu Gabi, am făcut o semifinală, am legat niște meciuri, am jucat acasă, dar, din păcate, nu am putut să ne bucurăm prea mult de energia publicului și s-a simțit chestia asta. A fost și mai dureros, de asta suntem supărate, pentru că am fost acasă și nu prea s-a simțit ca acasă.

O să depășim și momentul acesta, nu e nicio problemă, anul de abia a început. E în regulă. Ne revedem cu energie bună la anul, în Cluj,” a declarat Jaqueline Cristian, în conferința de presă organizată după