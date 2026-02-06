Strasbourg s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Franţei, învingând pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe AS Monaco, într-o partidă disputată joi seara.

Atacantul paraguayan Julio Enciso a reuşit o dublă pentru învingători, în minutele 55 şi 62, după ce alsacienii reuşiseră deschiderea scorului în prima repriză, prin anglo-ivorianul Martial Godo (7). Pentru oaspeţi a marcat danezul Mika Biereth (58).

RC Strasbourg, antrenată de englezul Gary O'Neil, va avea ca adversară în faza următoare a competiţiei echipa Stade Reims, care a eliminat marţi o altă echipă de ligă secundă, Le Mans (scor 3-0).

Şi-au mai asigurat, totodată, biletele pentru sferturile de finală formaţiile Olympique Marseille, FC Toulouse, OGC Nice, Olympique Lyon, FC Lorient şi RC Lens, în urma meciurilor disputate marţi şi miercuri.

Paris FC, care dăduse lovitura în șaisprezecimi, 1-0 cu PSG pe Parc des Princes, a fost eliminată acum de Lorient, 0-2 (foto).

Coupe de France - rezultatele din optimi

Marţi

(+) Stade Reims (L2) - Le Mans (L2) 3-0

(+) Olympique Marseille (L1) - Rennes (L1) 3-0

Miercuri

(+) Toulouse (L1) - Amiens (L2) 1-0

(+) Olympique Lyon (L1) - Laval (L2) 2-0

(+) Lorient (L1) - Paris FC (L1) 2-0

(+) Nice (L1) - Montpellier (L2) 3-2

Troyes (L2) - (+) Lens (L1) 2-4

Joi

(+) Strasbourg (L1) - AS Monaco (L1) 3-1

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza următoare a competiţiei.

Programul sferturilor de finală

Meciurile din sferturile de finală se vor disputa la începutul unii martie, după următorul program:

Olympique Marseille - Toulouse

Olympique Lyon - Lens

Strasbourg - Stade Reims (L2)

Lorient - Nice