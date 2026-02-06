PROGRAM Paris, fără echipă în sferturile Cupei Franței! După ce a eliminat-o pe PSG, Paris FC este și ea OUT

Paris, fără echipă în sferturile Cupei Franței! După ce a eliminat-o pe PSG, Paris FC este și ea OUT Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Avem în schimb o formație din Ligue 2 calificată în sferturile de finală.

TAGS:
Paris FCPSGstrasbourgJulio EncisoGary O'Neil
Din articol

Strasbourg s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Franţei, învingând pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe AS Monaco, într-o partidă disputată joi seara.

Atacantul paraguayan Julio Enciso a reuşit o dublă pentru învingători, în minutele 55 şi 62, după ce alsacienii reuşiseră deschiderea scorului în prima repriză, prin anglo-ivorianul Martial Godo (7). Pentru oaspeţi a marcat danezul Mika Biereth (58).

RC Strasbourg, antrenată de englezul Gary O'Neil, va avea ca adversară în faza următoare a competiţiei echipa Stade Reims, care a eliminat marţi o altă echipă de ligă secundă, Le Mans (scor 3-0).

Şi-au mai asigurat, totodată, biletele pentru sferturile de finală formaţiile Olympique Marseille, FC Toulouse, OGC Nice, Olympique Lyon, FC Lorient şi RC Lens, în urma meciurilor disputate marţi şi miercuri.

Paris FC, care dăduse lovitura în șaisprezecimi, 1-0 cu PSG pe Parc des Princes, a fost eliminată acum de Lorient, 0-2 (foto).

Coupe de France - rezultatele din optimi

Marţi

(+) Stade Reims (L2) - Le Mans (L2) 3-0

(+) Olympique Marseille (L1) - Rennes (L1) 3-0

Miercuri

(+) Toulouse (L1) - Amiens (L2) 1-0

(+) Olympique Lyon (L1) - Laval (L2) 2-0

(+) Lorient (L1) - Paris FC (L1) 2-0

(+) Nice (L1) - Montpellier (L2) 3-2

Troyes (L2) - (+) Lens (L1) 2-4

Joi

(+) Strasbourg (L1) - AS Monaco (L1) 3-1

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza următoare a competiţiei.

Programul sferturilor de finală

Meciurile din sferturile de finală se vor disputa la începutul unii martie, după următorul program:

Olympique Marseille - Toulouse

Olympique Lyon - Lens

Strasbourg - Stade Reims (L2)

Lorient - Nice

Publicitate

Info: Agerpres

Foto: Paris FC

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!
Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
ULTIMELE STIRI
Dezastru! Cel mai în formă jucător de la FCSB s-a accidentat și merge la Marijana: ”Nu este bine!”
Dezastru! Cel mai în formă jucător de la FCSB s-a accidentat și merge la Marijana: ”Nu este bine!”
Când intră Team Romania în concurs la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina și cine a adus singura medalie pentru țara noastră
Când intră Team Romania în concurs la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina și cine a adus singura medalie pentru țara noastră
Metz - Lille, astăzi, de la 21:45, în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
Metz - Lille, astăzi, de la 21:45, în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci
Primul fotbalist plecat de la Farul Constanța după 2-3 cu Dinamo!
Primul fotbalist plecat de la Farul Constanța după 2-3 cu Dinamo!
Inter îi umple conturile lui Cristi Chivu! Prelungirea contractului vine la pachet cu un salariu uriaș
Inter îi umple conturile lui Cristi Chivu! Prelungirea contractului vine la pachet cu un salariu uriaș
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

FCSB a finalizat totul! Dennis Politic își face bagajele și pleacă: noul transfer din Superliga s-a rezolvat

FCSB a finalizat totul! Dennis Politic își face bagajele și pleacă: noul transfer din Superliga s-a rezolvat

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”



Recomandarile redactiei
Dezastru! Cel mai în formă jucător de la FCSB s-a accidentat și merge la Marijana: ”Nu este bine!”
Dezastru! Cel mai în formă jucător de la FCSB s-a accidentat și merge la Marijana: ”Nu este bine!”
Inter îi umple conturile lui Cristi Chivu! Prelungirea contractului vine la pachet cu un salariu uriaș
Inter îi umple conturile lui Cristi Chivu! Prelungirea contractului vine la pachet cu un salariu uriaș
Măsuri urgente la FCSB după victoria cu FC Botoșani! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Nu mai putem tolera!”
Măsuri urgente la FCSB după victoria cu FC Botoșani! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Nu mai putem tolera!”
Cristiano Ronaldo, OUT! Anunțul momentului în lumea fotbalului
Cristiano Ronaldo, OUT! Anunțul momentului în lumea fotbalului
E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile
E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile
Alte subiecte de interes
PSG - Paris FC a fost oprit de mai multe ori din cauza scandarilor jignitoare împotriva lui Marseille!
PSG - Paris FC a fost oprit de mai multe ori din cauza scandarilor jignitoare împotriva lui Marseille!
PSG – Paris FC 2-1 | Trupa lui Luis Enrique s-a impus în derby și s-a apropiat de liderul din Ligue 1
PSG – Paris FC 2-1 | Trupa lui Luis Enrique s-a impus în derby și s-a apropiat de liderul din Ligue 1
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Kylian Mbappe a făcut de toate în Strasbourg - PSG! Urmează derby-ul 18+ Nice - Brest, singurele echipe care țin pasul cu liderul din Ligue 1
Kylian Mbappe a făcut de toate în Strasbourg - PSG! Urmează derby-ul 18+ Nice - Brest, singurele echipe care țin pasul cu liderul din Ligue 1
Todd Boehly, în discuții avansate pentru a cumpăra un alt club din Europa! Patronul lui Chelsea, ”încurajat” de ultima regulă UEFA
Todd Boehly, în discuții avansate pentru a cumpăra un alt club din Europa! Patronul lui Chelsea, ”încurajat” de ultima regulă UEFA
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!