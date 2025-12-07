Ștefan Târnovanu s-a declarat nemulțumit de rezultatul derby-ului FCSB - Dinamo 0-0, în contextul în care campioana en-titre a României are nevoie de victorii în lupta pentru play-off.

Ștefan Târnovanu, după FCSB - Dinamo 0-0: „Eu unul nu sunt mulțumit”

Târnovanu a dezvăluit că a fost aproape inconștient în momentul în care a primit ajutor medical, în minutul 34, după ce Adrian Caragea l-a lovit involuntar cu piciorul în cap.

„Din punctul meu de vedere este un rezultat care nu ne ajută, aveam nevoie de victorie. Am început meciul destul de prost în primele 20 de minute, după care am echilibrat. Nu ne-am creat ocazii, dar nici ei nu au avut. Eu unul nu sunt mulțumit.

Te încurcă acest 0-0, cât timp trec etape și nu acumulezi puncte, dar mai avem două etape anul acesta. Sper să luăm 6 puncte din următoarele meciuri. Cred că singurul lucru pozitiv e că nu am luat gol.

Despre lovitura care l-a lăsat inert pe gazon

Am dat emoții când am ieșit, a venit lovitura, l-am auzit pe doctor, cred că am fost foarte puțin conștient. Adrian Caragea e tânăr, și-a cerut scuze. Dacă nu ajungi la minge sari peste portar, pentru că se poate întâmpla ceva mult mai rău. Nu am văzut nimic.

Presiune cred că avem de la începutul anului. Încă nu suntem bine. Sper ca după perioada de iarnă și un cantonament bun să fie foarte bine.

E dificil să joci atât, dar anul trecut parcă am reușit. Tot timpul după ce jucam în Europa câștigam în campionat. Anul acesta nici rezultatele nu ne-au mai dat încredere. Acum am fost 19 jucători în lot, dintre care trei portari. Ne lipsesc foarte mulți colegi. E dificil!

Ștefan Târnovanu evită să intre în polemici

Sincer, nu mă interesează de cei din play-off, mă interesează de noi. Se vorbește pentru că am fost echipa campioană în ultimii doi ani. Am fost cei mai buni și cred că vom fi cei mai buni. Trebuie să schimbăm ceva.

Dacă se fac schimbări trebuie să întrebați conducerea. Eu am încredere în băieți, dar sunt multe accidentări acum.

E clar că sunt nemulțumiți suporterii, pentru că nu câștigăm. Suntem foarte departe de primul loc și nu convine nici nouă. Sper și trebuie să reparăm criza asta. Joi, în Europa, nu trebuie să pierdem ca să avem moral bun cu Unirea Slobozia. După un meci mai avem și după vacanța de care avem mare nevoie”, a declarat Ștefan Târnovanu, la finalul derby-ului.

Derby fără gol în FCSB - Dinamo

FCSB, campioana en-titre a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu rivala Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.