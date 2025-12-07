Marian Iancu a pus tunurile pe strategia roș-albaștrilor, lăudând în schimb parcursul surprinzător al "câinilor" sub comanda lui Zeljko Kopic.

Fostul conducător din Ligă a analizat la sânge duelul dintre marile rivale, iar concluziile sale sunt sumbre pentru trupa patronată de Gigi Becali. Într-un clip postat pe rețelele de socializare, intitulat sugestiv "FCSB gâfâie în urma lui Dinamo...", omul de afaceri a punctat că diferența de traiectorie dintre cele două echipe este una uriașă.



"Dinamo cu Kopic e pe drumul bun"



"FCSB - Dinamo, un meci în care sau din care putem trage o singură concluzie: FCSB coboară, Dinamo urcă. Lucrurile sunt clare. Dinamo a fost mult, din punctul meu de vedere, peste condiția pe care noi am crezut-o că o îndeplinește la început de campionat. Iar FCSB, cu mult sub ceea ce am crezut că este o dublă campioană a ultimilor doi ani. Este doar o umbră a ceea ce s-a dorit și ceea ce se dorește a fi", a transmis Marian Iancu.



Fostul conducător din fotbalul românesc anticipează schimbări în pauza de iarnă la FCSB.



"Probabil în iarnă se vor lua măsuri. Nu știm. La ce nivel, nu știm cât de inspirați vor mai fi cei de la FCSB. Dar Dinamo e pe drumul cel bun. Dinamo cu Kopic este pe drumul cel bun. FCSB cu Becali este pe un drum lăturalnic. Îmi pare rău, dar trebuie să recunosc că am fost mult prea optimist în ceea ce privește campioana anului trecut. O zi bună vă doresc, Doamne ajută! Toate se întâmplă pentru Rapid. Acum Rapid trebuie să-și bage și-n traistă", a mai spus Iancu.



FCSB şi Dinamo sunt neînvinse de şase etape, în care au fiecare trei victorii şi trei egaluri. În tur, Dinamo s-a impus cu 4-3.

