Portarul de la FCSB a ieșit în întâmpinarea lui Caragea, a reușit să îl blocheze pe jucătorul celor de la Dinamo, care a sărit peste Târnovanu, dar l-a lovit în cap cu piciorul din spate.

În urma loviturii, Târnovanu a rămas câteva momente inert pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Au fost câteva minute încărcate pe cel mai mare stadion al țării, însă, în cele din urmă, toți au răsuflat ușurați când l-au văzut pe Târnovanu în picioare, apt să protejeze poarta campioanei în continuare.

Prima repriză dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Chiar dacă au fost câteva situații importante de gol, niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să marcheze.

