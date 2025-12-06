GALERIE FOTO A rămas inert pe gazon! Momentul în care Ștefan Târnovanu le-a dat mari emoții tuturor celor prezenți la FCSB – Dinamo

A rămas inert pe gazon! Momentul &icirc;n care Ștefan T&acirc;rnovanu le-a dat mari emoții tuturor celor prezenți la FCSB &ndash; Dinamo Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Dinamo se joacă în etapa 19 din Superliga României.

TAGS:
FCSBDinamoStefan Tarnovanu
Din articol

În minutul 34 din derby-ul FCSB – Dinamo, Ștefan Târnovanu le-a dat mari emoții celor prezenți pe Arena Națională la FCSB – Dinamo.

Ștefan Târnovanu, inert în FCSB - Dinamo

  • Screenshot 1187
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Portarul de la FCSB a ieșit în întâmpinarea lui Caragea, a reușit să îl blocheze pe jucătorul celor de la Dinamo, care a sărit peste Târnovanu, dar l-a lovit în cap cu piciorul din spate.

În urma loviturii, Târnovanu a rămas câteva momente inert pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Au fost câteva minute încărcate pe cel mai mare stadion al țării, însă, în cele din urmă, toți au răsuflat ușurați când l-au văzut pe Târnovanu în picioare, apt să protejeze poarta campioanei în continuare.

Prima repriză dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Chiar dacă au fost câteva situații importante de gol, niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să marcheze.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Studiu: Sportul constant menține mintea tânără. Cercetător: „Cu cât mai multă grăsime, cu atât mai bătrân e creierul”
Studiu: Sportul constant menține mintea t&acirc;nără. Cercetător: &bdquo;Cu c&acirc;t mai multă grăsime, cu at&acirc;t mai bătr&acirc;n e creierul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Olăroiu &bdquo;fierbe&ldquo;: naționala Emiratelor a scăpat printre degete o victorie uriașă cu o echipă calificată la Mondiale
Olăroiu „fierbe“: naționala Emiratelor a scăpat printre degete o victorie uriașă cu o echipă calificată la Mondiale
FCSB - Dinamo 0-0. Derby fără goluri pe Arena Națională
FCSB - Dinamo 0-0. Derby fără goluri pe Arena Națională
Cum arată Superliga Rom&acirc;niei după FCSB - Dinamo 0-0
Cum arată Superliga României după FCSB - Dinamo 0-0
Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: Același idiot ca &icirc;ntotdeauna
Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 1-0, exclusiv pe VOYO!
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 1-0, exclusiv pe VOYO!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ea este favorită certă să c&acirc;știge Cupa Mondială: &rdquo;E &icirc;narmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!&rdquo;

Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”

FCSB a &icirc;ncasat &icirc;ncă o lovitură &icirc;naintea meciului cu Dinamo + c&acirc;ți spectatori vor fi la derby

FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby

Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Mircea Rednic

Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic

Absențe grele pentru FCSB &icirc;n derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară

Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară

Dumitru Dragomir a convins, &icirc;nainte de FCSB - Dinamo: &rdquo;Dacă bate, ia campionatul&rdquo;

Dumitru Dragomir a convins, înainte de FCSB - Dinamo: ”Dacă bate, ia campionatul”

Inter - Como 4-0: Chivu, victorie zdrobitoare și un clasament de pus &icirc;n ramă!

Inter - Como 4-0: Chivu, victorie zdrobitoare și un clasament de pus în ramă!



Recomandarile redactiei
Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: Același idiot ca &icirc;ntotdeauna
Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"
Cum arată Superliga Rom&acirc;niei după FCSB - Dinamo 0-0
Cum arată Superliga României după FCSB - Dinamo 0-0
Reacția lui Fabregas după ce a fost spulberat de Chivu &icirc;n Inter - Como: Dacă spun ceea ce g&acirc;ndesc, oamenilor nu le va plăcea
Reacția lui Fabregas după ce a fost spulberat de Chivu în Inter - Como: "Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea"
FCSB - Dinamo 0-0. Derby fără goluri pe Arena Națională
FCSB - Dinamo 0-0. Derby fără goluri pe Arena Națională
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 1-0, exclusiv pe VOYO!
Ligue 1, ACUM | PSG - Rennes 1-0, exclusiv pe VOYO!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan T&acirc;rnovanu
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

A &icirc;nceput să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și D&acirc;mbovița, &icirc;nsă poate fi folosită doar la toalete

stirileprotv A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

Două spitale construite prin PNRR, finalizate p&acirc;nă la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

stirileprotv Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!