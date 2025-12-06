În minutul 34 din derby-ul FCSB – Dinamo, Ștefan Târnovanu le-a dat mari emoții celor prezenți pe Arena Națională la FCSB – Dinamo.
FCSB - Dinamo se joacă în etapa 19 din Superliga României.
Ștefan Târnovanu, inert în FCSB - Dinamo
Portarul de la FCSB a ieșit în întâmpinarea lui Caragea, a reușit să îl blocheze pe jucătorul celor de la Dinamo, care a sărit peste Târnovanu, dar l-a lovit în cap cu piciorul din spate.
În urma loviturii, Târnovanu a rămas câteva momente inert pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Au fost câteva minute încărcate pe cel mai mare stadion al țării, însă, în cele din urmă, toți au răsuflat ușurați când l-au văzut pe Târnovanu în picioare, apt să protejeze poarta campioanei în continuare.
Prima repriză dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Chiar dacă au fost câteva situații importante de gol, niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să marcheze.
