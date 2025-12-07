Dincolo de rezultatul care nu a mulțumit pe nimeni și de jocul modest prestat roș-albaștri, Elias Charalambous primește vești proaste dinspre infirmierie.



Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți oameni din angrenajul roș-albaștrilor, se află într-o situație medicală dificilă, fiind nevoit să joace ultimele partide cu dureri crâncene.



Tănase nu este singurul care a acuzat probleme, lista fiind completată de nume grele precum Șut sau Târnovanu, ceea ce explică parțial lipsa de consistență din jocul echipei în fața rivalei Dinamo.



„Tănase are nişte probleme foarte mari. A jucat cu dureri în ultimele meciuri. S-a chinuit să joace, pe o poziţie care nu îi e familiară. A mai jucat, dar nu e atacant. Faţă de Dinamo, din iulie încoace, avem 14 meciuri în plus.



Târnovanu nu s-a simţit bine, l-a lovit în cap. Creţu a venit după o perioadă lungă de absenţă. Şut a acuzat probleme medicale în ziua meciului, chiar şi la încălzire. Nu se simţea bine deloc. Lixandru a avut o problemă la adductori”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.



Becali îl apără pe Tănase



Patronul Gigi Becali a intervenit și el după meci, încercând să își protejeze favoritul. Finanțatorul consideră că evoluția ștearsă a lui Tănase nu i se datorează acestuia, ci lipsei de suport de la mijlocul terenului, cauzată tocmai de problemele medicale ale cuplului de închizători Șut - Lixandru.



„Ce poate să facă Tănase? Trebuie să ai cu cine, dar n-are cu cine. El se zbate, nu mai știe unde să se ducă. N-are cu cine, n-are mijlocași centrali. La Șut și Lixandru era șmecheria, acolo se juca jocul”, a spus Gigi Becali la Primasport.



Revenit la echipă în august 2024, Florin Tănase a bifat deja 31 de partide în acest sezon, acumulând peste 2.300 de minute, timp în care a marcat de 9 ori. Duelul de sâmbătă seară a consemnat prima remiză "albă" între cele două mari rivale după o pauză de zece ani.

