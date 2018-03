Steaua si-a mai luat un Budescu! Morutan e cel mai FUN: "Eu fac cea mai buna atmosfera la lot". Ce spune despre critici si despre viitorul la Steaua

Olimpiu Morutan, mijlocasul Botosaniului, care va juca din vara la Steaua, a vorbit intr-un interviu acordat exclusiv pentru ProTV si www.sport.ro

Olimpiu Morutan si nationala U21 a Romaniei se pregatesc pentru intalnirea cu Anglia, de sambata seara, care va fi transmisa LIVE si IN EXCLUSIVITATE pe www.sport.ro, de la 19:15.

Tanarul mijlocas a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro despre intalnirea cu lotul primei reprezentative, despre forma sa din ultima perioada, dar si despre viitorul la Steaua.

"A fost o experienta foarte frumoasa sa ii intalnim pe jucatorii primei reprezentative, am fost alaturi de niste fotbalisti cu mare experienta. Am vorbit cu Pintilii, Chipciu, Stanciu si Ionita.

Domnul Contra ne-a spus ca avem o sansa foarte mare de calificare si un lot bun.

Imi place Stanciu, imi place Chipciu, sunt multi jucatori de la care incerc sa invat cate ceva.

Totul va depinde de mine la Steaua. Eu trebuie sa imi fac treaba pe teren si rezultatele vor veni, la fel si convocarile.

Am urmarit meciurile adversarilor, Serbia are jucatori de valoare. Dar si noi avem jucatori foarte buni, avem o generatie buna si vom scoate rezultate frumoase.



Le tin pumnii stelistilor, sper sa castige campionatul. Pentru mine a fost o suparare ca nu am prins Play Off-ul cu Botosaniul.

Fizic sunt bine. Am avut o cadere, am jucat mai prost, dar acum sunt intr-o forma buna si vreau sa demonstrez asta la meciurile nationalei.

Nu m-au afectat criticile. Mi-am asumat asta de cand am semnat cu Steaua, stiam ce o sa fie.

Cea mai buna atmosfera de la lot o face Morutan", a spus mijlocasul.