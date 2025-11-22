Alexandru Stoian (17 ani) a deschis scorul în partida FCSB - Petrolul Ploiești, redată LIVE TEXT de site-ul Sport.ro.
Alexandru Stoian, statistică admirabilă în actualul sezon la FCSB
Stoian a reușit încă din minutul 11 al confruntării să profite de șansa oferită de suspendarea lui Daniel Bîrligea, în urma cartonașului roșu încasat în Hermannstadt - FCSB 3-3.
Pentru adolescentul campioanei României este al treilea gol în 13 apariții oficiale. Puștiul se poate lăuda, de asemenea, și cu o pasă de gol.
Dincolo de vârsta sa, un alt aspect este impresionant referitor la Alexandru Stoian. Adăugând cele 11 minute până la deschiderea scorului cu Petrolul, Stoian are 3 goluri înscrise în 248 de minute!
Așadar, Alexandru Stoian marchează în actualul sezon un gol la 82,66 de minute! Adolescentul are la 17 ani un randament care l-ar putea transforma într-un veritabil golgheter, dacă ar primi mai multe minute și dacă și-ar menține forma.
Echipele de start în FCSB - Petrolul
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Cisotti, Olaru - Miculescu, Tănase, Oct. Popescu - Stoian
- Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Dâncuș, Alibec, Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Thiam
- Antrenor: Elias Charalambous
- Petrolul (3-5-2): Krell - Papp, Onguene, Guilherme - Ricardinho, Mateiu, Dangmo, Jyry, Sălceanu - Chică-Roșă, Grozav
- Rezerve: Bălbărău, Roche, Dumitriu, Dulca, Tolea, Boțogan, Doukansy, Hanca, V. Gheorghe, D. Parschiv, Doumtsios, C. Dumitrache
- Antrenor: Eugen Neagoe