Alexandru Stoian (17 ani) a deschis scorul în partida FCSB - Petrolul Ploiești, redată LIVE TEXT de site-ul Sport.ro.

Alexandru Stoian, statistică admirabilă în actualul sezon la FCSB

Stoian a reușit încă din minutul 11 al confruntării să profite de șansa oferită de suspendarea lui Daniel Bîrligea, în urma cartonașului roșu încasat în Hermannstadt - FCSB 3-3.

Pentru adolescentul campioanei României este al treilea gol în 13 apariții oficiale. Puștiul se poate lăuda, de asemenea, și cu o pasă de gol.

Dincolo de vârsta sa, un alt aspect este impresionant referitor la Alexandru Stoian. Adăugând cele 11 minute până la deschiderea scorului cu Petrolul, Stoian are 3 goluri înscrise în 248 de minute!

Așadar, Alexandru Stoian marchează în actualul sezon un gol la 82,66 de minute! Adolescentul are la 17 ani un randament care l-ar putea transforma într-un veritabil golgheter, dacă ar primi mai multe minute și dacă și-ar menține forma.

Echipele de start în FCSB - Petrolul