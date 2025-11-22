FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off

FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre FCSB și Petrolul este programat de la ora 20:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
FCSB - PetrolulFCSBpetrolul
Din articol

Campioana României vine după un rezultat de egalitate, scor 3-3 la Sibiu cu penultima clasată Hermannstadt, în urma căruia a ratat șansa de a se apropia de zona play-off-ului. Pe Arena Națională, echipa pregătită de Elias Charalambous are șansa de a se revanșa cu Petrolul, echipă pe care a învins-o în meciul tur, scor 1-0.

FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT

De partea cealaltă, prahovenii merg bine de când Eugen Neagoe au preluat echipa. Petrolul are cinci meciuri la rând fără înfrângere, dar a rămas pe locul 14. Cu o victorie cu FCSB, însă, ar putea ajunge până pe poziția a 11-a.

Pentru această partidă, FCSB nu se poate baza, pe lângă jucătorii accidentați, pe Daniel Bîrligea, eliminat cu scandal în meciul cu Hermannstadt din etapa precedentă.

FCSB este formația care a expediat cele mai multe șuturi spre poartă - 293 (Petrolul - 186), dar și echipa care a beneficiat de cele mai multe cornere - 109 (Petrolul - 60).

Florin Tănase, respectiv Ricardinho și Adi Chică-Roșă au bifat prezențe în toate cele 16 runde (fără a fi integraliști).

Ploieştenii nu au mai câştigat o dispută din SuperLigă cu rivala bucureşteană din 9 aprilie 2015, când s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională (gol Gevaro Nepomuceno).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Petrolul, echipe probabile! Analiza lui Dan Chilom + Cota la victorie a FCSB-ului + Ce rezultat domină &icirc;ntre cele două formații?
FCSB - Petrolul, echipe probabile! Analiza lui Dan Chilom + Cota la victorie a FCSB-ului + Ce rezultat domină între cele două formații?
ULTIMELE STIRI
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer
Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap
Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap
Marian Iancu, semnal de alarmă pentru Giulești după renașterea Craiovei: Nasol! Rapid o are grea!
Marian Iancu, semnal de alarmă pentru Giulești după renașterea Craiovei: "Nasol! Rapid o are grea!"
FCSB - Petrolul, echipe probabile! Analiza lui Dan Chilom + Cota la victorie a FCSB-ului + Ce rezultat domină &icirc;ntre cele două formații?
FCSB - Petrolul, echipe probabile! Analiza lui Dan Chilom + Cota la victorie a FCSB-ului + Ce rezultat domină între cele două formații?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"

Cu Daniel Pancu &icirc;n &bdquo;stand-by&rdquo;, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: &bdquo;Bun venit!&rdquo;

Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: Va juca &icirc;n Serie A poate chiar din ianuarie

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie"

Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptată pe Camp Nou

Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptată pe Camp Nou

Lucescu nu s-a abținut. Ce a putut să-i spună selecționerului din Kosovo &icirc;naintea posibilei finale de la baraj

Lucescu nu s-a abținut. Ce a putut să-i spună selecționerului din Kosovo înaintea posibilei finale de la baraj



Recomandarile redactiei
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap
Marea problemă a lui Darius Olaru! Planul lui Gigi Becali, dat peste cap
Mehmet Topal a spus unde se va decide Turcia - Rom&acirc;nia: &rdquo;O spun clar&rdquo;
Mehmet Topal a spus unde se va decide Turcia - România: ”O spun clar”
&bdquo;Play on Sport&rdquo; revine azi cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top &icirc;naintea maratonului din Premier League
„Play on Sport” revine azi cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top înaintea maratonului din Premier League
Alte subiecte de interes
E OUT după FCSB - Petrolul: &rdquo;Ruptură de ligament &icirc;ncrucișat. Va lipsi 6-8 luni&rdquo;
E OUT după FCSB - Petrolul: ”Ruptură de ligament încrucișat. Va lipsi 6-8 luni”
Claudiu Tudor le răspunde celor de la FCSB: &rdquo;Nu ai cum să spui așa ceva. Tudorie are o gaură &icirc;n cap&rdquo;
Claudiu Tudor le răspunde celor de la FCSB: ”Nu ai cum să spui așa ceva. Tudorie are o gaură în cap”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost &icirc;njurat de un stadion &icirc;ntreg! Ce nu s-a văzut la TV
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
CITESTE SI
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe

stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

A &icirc;nceput campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!