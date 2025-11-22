FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off

Campioana României vine după un rezultat de egalitate, scor 3-3 la Sibiu cu penultima clasată Hermannstadt, în urma căruia a ratat șansa de a se apropia de zona play-off-ului. Pe Arena Națională, echipa pregătită de Elias Charalambous are șansa de a se revanșa cu Petrolul, echipă pe care a învins-o în meciul tur, scor 1-0.

De partea cealaltă, prahovenii merg bine de când Eugen Neagoe au preluat echipa. Petrolul are cinci meciuri la rând fără înfrângere, dar a rămas pe locul 14. Cu o victorie cu FCSB, însă, ar putea ajunge până pe poziția a 11-a.



Pentru această partidă, FCSB nu se poate baza, pe lângă jucătorii accidentați, pe Daniel Bîrligea, eliminat cu scandal în meciul cu Hermannstadt din etapa precedentă.



FCSB este formația care a expediat cele mai multe șuturi spre poartă - 293 (Petrolul - 186), dar și echipa care a beneficiat de cele mai multe cornere - 109 (Petrolul - 60).



Florin Tănase, respectiv Ricardinho și Adi Chică-Roșă au bifat prezențe în toate cele 16 runde (fără a fi integraliști).



Ploieştenii nu au mai câştigat o dispută din SuperLigă cu rivala bucureşteană din 9 aprilie 2015, când s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională (gol Gevaro Nepomuceno).

