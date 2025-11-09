Intrat la pauză pentru a aduce un plus pe plan ofensiv, Daniel Bîrligea a fost eliminat în minutul 81, după ce a încasat două cartonașe galbene pentru proteste.
În minutul 72, atacantul care l-a înlocuit pe Mihai Lixandru a reușit să marcheze, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Bîrligea a luat primul ”galben” în minutul 79, după ce a protestat în urma unui fault.
Două minute mai târziu, a venit și al doilea cartonaș galben, tot pentru proteste. Nervos, acesta s-a dus să-i ceară explicații centralului Radu Petrescu, dar nu înainte de a fi luat în ”colimator” de căpitanul Florin Tănase.
Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB:
- Hermannstadt: Muțiu - Căpușă, Bejan, Karo - Stancu, Albu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru - Chițu, Neguț
- Rezerve: Pop, Issac, Bârstan, Batista, Biceanu, Gândilă, Mihart, Tavares, Vic, Buș, Gjorgjievski
- FCSB: Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam
- Rezerve: Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian
FC Hermannstadt și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat sibienii, de șapte ori s-au impus bucureștenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.
Prima confruntare din campionat a avut loc pe 30 septembrie 2018, FC Hermannstadt - FCSB 1-3 (marcatori Răzvan Dâlbea / Florin Tănase - dublă, Harlem Gnohere).
Cele mai multe goluri: 14 iulie 2019, FCSB - FC Hermannstadt 4-3. Pe băncile tehnice s-au aflat Bogdan Andone, respectiv Constantin Enache.