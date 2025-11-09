Intrat la pauză pentru a aduce un plus pe plan ofensiv, Daniel Bîrligea a fost eliminat în minutul 81, după ce a încasat două cartonașe galbene pentru proteste.



În minutul 72, atacantul care l-a înlocuit pe Mihai Lixandru a reușit să marcheze, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Bîrligea a luat primul ”galben” în minutul 79, după ce a protestat în urma unui fault.



Două minute mai târziu, a venit și al doilea cartonaș galben, tot pentru proteste. Nervos, acesta s-a dus să-i ceară explicații centralului Radu Petrescu, dar nu înainte de a fi luat în ”colimator” de căpitanul Florin Tănase.

