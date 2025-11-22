Crystal Palace continuă sezonul fantastic și a urcat în TOP 4 după victoria clară de la Wolverhampton. „Vulturi” au dominat meciul de la Molineux și i-au stricat debutul lui Rob Edwards, noul antrenor al „lupilor”.

Wolves – Crystal Palace 0-2! „Lupii”, făcuți KO de „vulturi”

Daniel Munoz a deschis scorul în minutul 65, iar șase minute mai târziu Yeremy Pino a făcut 2-0 cu o execuție superbă de la marginea careului. Spaniolul a înscris primul său gol în Premier League.

Wolverhampton este penultima în Premier League, cu doar 2 puncte, și nu a câștigat niciunul dintre primele 12 meciuri ale sezonului, cea mai slabă serie din 1983 încoace. „Lupii” sunt la 9 puncte de salvare și se apropie de recordul negativ al lui Sheffield United: 17 meciuri fără victorie la start de sezon.

