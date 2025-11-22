Sunderland a pierdut la Londra și a pus capăt seriei fabuloase de 9 meciuri fără înfrângere. Fulham s-a impus cu 1-0 pe Craven Cottage, într-un meci transmis în exclusivitate pe VOYO, și îi aruncă pe „pisicile negre” pe locul 6 în clasament.

Fulham a dominat categoric, cu 24 de șuturi, dar abia pe final a găsit golul izbăvitor. Raul Jimenez a marcat în ultimele minute și a adus un succes uriaș pentru gazde, care urcă pe locul 14 și respiră în lupta pentru supraviețuire.

Fulham – Sunderland 1-0 s-a văzut pe VOYO!

De partea cealaltă, Sunderland, revelația sezonului, a produs doar un șut pe poartă în fiecare repriză. Echipa putea reduce ecartul față de Arsenal la doar patru puncte, dar la Londra a arătat obosită și lipsită de idei.

Este demn de menționat și faptul că în repriza a doua, la Sunderland a fost introdus Brian Brobbey, fratele lui Kevin Luckassen, atacantul lui FC Argeș din Superliga României.

