EXCLUSIV Gigi Becali a decis! Cine intră titular în locul lui Bîrligea în FCSB - Petrolul

Gigi Becali a decis! Cine intră titular &icirc;n locul lui B&icirc;rligea &icirc;n FCSB - Petrolul Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Petrolul Ploiești se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
petroluldaniel birligeaFCSBAlexandru Stoian
Din articol

FCSB - Petrolul Ploiești se joacă sâmbătă, de la 20:30, pe Arena Națională, iar campioana României nu se poate baza pe Daniel Bîrligea.

Atacantul roș-albaștrilor este suspendat după eliminarea din meciul de la Sibiu, astfel că Elias Charalambous trebuie să schimbe formula ofensivă.

Becali a decis! Alex Stoian intră în locul lui Bîrligea

Din informațiile Sport.ro, decizia se pare că a fost deja luată, iar Alexandru Stoian va fi titular în atacul FCSB-ului.

Varianta U21 preferată pentru această etapă, Stoian a fost ales în detrimentul lui Mihai Toma, iar Gigi Becali își pune mari speranțe în tânărul fotbalist.

Transferat în iarnă de la Farul Constanța, Stoian a impresionat prin evoluțiile sale. În tricoul roș-albaștrilor a strâns deja 14 meciuri, trei goluri și o pasă decisivă, iar patronul îl vede drept următorul jucător de export al clubului. Cota sa actuală este de 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

FCSB are nevoie disperată de puncte. Echipa se află pe locul 9, cu 20 de puncte, și vine după egalul spectaculos de la Sibiu, 3-3 cu Hermannstadt. Petrolul, aflat pe 14, este însă într-o formă bună, cu cinci meciuri consecutive fără înfrângere.

Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30, dar și pe Facebook Sport.ro și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
Alertă &icirc;n Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
ARTICOLE PE SUBIECT
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor
Burnley - Chelsea 0-2: &bdquo;albaștrii&rdquo; pun presiune pe liderul Arsenal, după o victorie lejeră
Burnley - Chelsea 0-2: „albaștrii” pun presiune pe liderul Arsenal, după o victorie lejeră
Mircea Lucescu l-a ironizat pe selecționer, iar kosovarii nu au trecut cu vederea: &bdquo;L-a provocat&rdquo;
Mircea Lucescu l-a ironizat pe selecționer, iar kosovarii nu au trecut cu vederea: „L-a provocat”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Patru schimbări și sistem nou pentru duelul cu Petrolul
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Patru schimbări și sistem nou pentru duelul cu Petrolul
Newcastle - Manchester City, ACUM pe VOYO! Haaland, pregătit să facă din nou spectacol
Newcastle - Manchester City, ACUM pe VOYO! Haaland, pregătit să facă din nou spectacol
Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off. Echipele de start
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off. Echipele de start
Adrian Mihalcea, nemulțumit de arbitrajul din UTA - U Cluj 0-2: &bdquo;Nemeritat am pierdut&rdquo;
Adrian Mihalcea, nemulțumit de arbitrajul din UTA - U Cluj 0-2: „Nemeritat am pierdut”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

Nedved și Karembeu, fără dubii &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia. Pronosticul dat și doi jucători remarcați

Nedved și Karembeu, fără dubii înainte de Turcia - România. Pronosticul dat și doi jucători remarcați

Maghiarii mai dau o lovitură: se plătește o sumă impresionantă pentru &rdquo;noul Szoboszlai&rdquo;

Maghiarii mai dau o lovitură: se plătește o sumă impresionantă pentru ”noul Szoboszlai”

Schimbare de ultimă oră la FCSB: Nu va fi &icirc;n lot!

Schimbare de ultimă oră la FCSB: "Nu va fi în lot!"

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer

Al Gharafa l-a aruncat &icirc;n luptă pe Florinel Coman exact c&acirc;nd se &icirc;ncingeau zvonurile revenirii la FCSB

Al Gharafa l-a aruncat în luptă pe Florinel Coman exact când se încingeau zvonurile revenirii la FCSB



Recomandarile redactiei
Newcastle - Manchester City, ACUM pe VOYO! Haaland, pregătit să facă din nou spectacol
Newcastle - Manchester City, ACUM pe VOYO! Haaland, pregătit să facă din nou spectacol
Liverpool - Nottingham 0-3! &bdquo;Cormoranii&rdquo;, striviți. Scor de neprezentare pe &bdquo;Anfield&rdquo;
Liverpool - Nottingham 0-3! „Cormoranii”, striviți. Scor de neprezentare pe „Anfield”
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor
Ionuț Radu, performanță &icirc;n premieră &icirc;n La Liga! Nota primită după ultimul joc din campionat
Ionuț Radu, performanță în premieră în La Liga! Nota primită după ultimul joc din campionat
Drăguș, o catastrofă de atacant: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat, la revenirea &icirc;n Turcia
Drăguș, o catastrofă de atacant: ce i s-a întâmplat, la revenirea în Turcia
Alte subiecte de interes
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost &icirc;njurat de un stadion &icirc;ntreg! Ce nu s-a văzut la TV
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: &rdquo;Contract pe trei ani&rdquo;
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel B&icirc;rligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe

stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

A &icirc;nceput campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!