FCSB - Petrolul Ploiești se joacă sâmbătă, de la 20:30, pe Arena Națională, iar campioana României nu se poate baza pe Daniel Bîrligea.

Atacantul roș-albaștrilor este suspendat după eliminarea din meciul de la Sibiu, astfel că Elias Charalambous trebuie să schimbe formula ofensivă.

Becali a decis! Alex Stoian intră în locul lui Bîrligea

Din informațiile Sport.ro, decizia se pare că a fost deja luată, iar Alexandru Stoian va fi titular în atacul FCSB-ului.

Varianta U21 preferată pentru această etapă, Stoian a fost ales în detrimentul lui Mihai Toma, iar Gigi Becali își pune mari speranțe în tânărul fotbalist.

Transferat în iarnă de la Farul Constanța, Stoian a impresionat prin evoluțiile sale. În tricoul roș-albaștrilor a strâns deja 14 meciuri, trei goluri și o pasă decisivă, iar patronul îl vede drept următorul jucător de export al clubului. Cota sa actuală este de 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

