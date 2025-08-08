Sporting Academy are sediul în Sectorul 1 din București, iar cei doi foști mai fotbaliști spun că vor în primul rând să dezvolte tineri cu abilități de integrare în societate, iar cei mai buni să aibă toate condițiile pentru a se impune la cluburi de seniori din țară și din străinătate.



Adrian Neaga: "Noi creștem copii pentru a se integra în societate, în primul rând"

Adrian Neaga crede că, înainte de a încerca să devină fotbaliști profesioniști, tinerii trebuie să acumuleze cât mai multe experiențe sportive și sociale și să se dezvolte ca persoane. "Ne-am hotărât să deschim această școală de fotbal pentru a împărtăși din experiența acumulată de-a lungul timpului. Vrem să fie ceva mai diferit, pentru că vrem să transmitem copiilor nu doar informații despre fotbal, ci și chestii de viață, de psihologie.

Nu toți copiii care vin la fotbal vor ajunge fotbaliști profesioniști. Din foarte mulți juniori, foarte puțini fac trecere spre fotbalul mare. La trecerea spre seniori se ivesc multe situații neprevăzute. Noi creștem copii pentru a se integra în societate, în primul rând. Am mai avut o experiență la juniori, dar acum e ceva mai special, pentru că lucrez cu Sorin, care e fostul meu coleg și e mai mult decât un prieten.



Filosofia mea despre fotbal e că e un fenomen social, iar când ieși pe porțile școalii noastre ori te duci spre o echipă de seniori cu șanse să te impui, ori ai toate îndrumările să te integrezi în societate ca adult. În oricare situație, perioada fotbalistică este scurtă, așa că sunt multe chestiuni pe care le-am trăit și le transmitem mai departe. Pentru mine, este mai important să fii disciplinat, să ai o educație civică și să ai atributele de a te integra în societate", a mărturisit Neaga.



Sorin Paraschiv: "În Serie B, juniorii de la Primavera erau mai puternici ca mine, care veneam din Champions League"

Sorin Paraschiv e un adept al fotbalului bazat pe componenta fizică și crede că dezvoltarea individuală a juniorilor trebuie să aibă prioritate în fața rezultatelor obținute cu orice preț. "Sunt asociat cu Adrian de foarte mult timp. Am fost colegi la Steaua, am fost colegi de cameră acolo. După ce am renunțat la fotbal am continuat să fim apropiați și să colaborăm. Eu am cochetat cu impresariatul, după ce am agățat ghetele în cui. Am lucrat cu foarte mulți tineri, chiar am descoperit câteva talente care au reușit să joace în echipa națională, care s-au transferat în străinătate. Acum am decis să deschim această academie, ca să putem lucra noi direct cu tinerii fotbaliști, să împărtășim din experiența noastră.

Există talent în România. Până la o anumită vârstă ne putem compara fără probleme cu juniorii din țările foarte dezvoltate fotbalistic. După un anumit nivel, undeva pe la 16 ani, parcă se rupe ceva. Noi stagnăm și ei cresc mult mai rapid. E ceva pregnant, un lucru pe care l-am constatat când am fost în străinătate cu tinerii noștri, se creează o diferență extraordinară între noi și ei, mai ales din punct de vedere fizic și la mentalitate. Este foarte important cum este șlefuit talentul la noi.



Eu am o filosofie fotbalistică bazată mai mult pe forța fizică. Dacă nu ești puternic fizic, chiar dacă ai 16-17 ani, ca să poți să te bați cu un senior de 30 de ani, e o problemă. Am jucat într-un campionat foarte greu din punct de vedere fizic, am jucat în Serie B și am simțit pe pielea mea ce înseamnă să joci într-un asemenea campionat. Veneam din Champions League unde jucasem în grupe și am ajuns în Serie B unde și tinerii de 16-17 ani veniți de la Primavera erau mult mai puternici decât mine. Nu mi-a plăcut chestia asta, m-am pus pe treabă. Am stat doi ani acolo (n.r. - Rimini FC, între 2007 și 2009) și am făcut foarte multă pregătire fizică, chiar dacă aveam 25 de ani.



Am zis că, dacă fac o școală de fotbal, îi vor ajuta pe juniori să crească din punct de vedere tehnic, dar mai ales din punct de vedere fizic. Am și o sală de forță cu un preparator fizic, unde lucrez cu foarte mulți tineri fotbaliști. Sincer, obiectivul nu este să avem rezultate cu orice preț, vrem să creăm jucători. Nu ne încâmtăm la medalii, ci ne place la faptul că există foarte multe oportunități acum pentru tinerii fotbaliști. Părinții nu au răbdare, își mută des copiii de la o echipă la alta. Noi le spunem clar ce vrem să facem. Ne-am bucura să avem și o echipă foarte solidă, dar dezvoltarea personală este principalul nostru obiectiv.



Eu vreau să cred că devin un antrenor mai bun decât am fost ca jucător. Sunt și eu într-un proces de dezvoltare ca antrenor, acumulez și eu de la an la an. Cred că aș fi un jucător mult mai bun, dacă aș putea să dau timpul înapoi și să știu ceea ce știu acum. Multe greșeli nu le-aș mai face cu mintea de acum. Cu toată experiența mea acumulată, eu trăiesc acum prin fiul meu, care are 18 ani și este jucător la Petrolul (n.r. - David Paraschiv, mijlocaș transferat de Petrolul de la Sport Team, în februarie 2024). Sfaturile mele îl ajută pe el acum să crescă mult mai bine decât am făcut-o noi.

Pe vremea noastră, nu existau condițiile și informațiile din ziua de azi. Acum pot avea un preparator fizic individual sau un antrenor pentru tehnică, ei nu înțeleg cum e să joci pe zgură sau pe ciment. E un lucru bun că am trecut peste pregătirea arhaică și prefer ca un tânăr fotbalist să aibă condiții foarte bune la juniori", a declarat Paraschiv pentru Sport.ro.

