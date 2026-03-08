Campioana va începe, oricum, play-out-ul de pe prima poziție, dar o va face cu un alt staff tehnic pe bancă. Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB, așa cum a anunțat antrenorul cipriot chiar după meciul de pe Arena Națională.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a spus încă de acum câteva zile că prima sa opțiune este Mirel Rădoi (44 de ani), finul său și fostul antrenor de la Universitatea Craiova. După ce, inițial, se lovise de un ”zid” în încercarea de a-l convinge, acum se pare că cele două părți s-au înțeles.

Gigi Becali: ”Mirel Rădoi e antrenor la FCSB de marți”

În exclusivitate pentru PRO TV, Becali a dezvăluit că Rădoi va prelua echipa de marți și va veni pentru două luni și jumătate, având ca obiectiv calificarea în cupele europene prin intermediul barajului din play-out.

În plus, fostul selecționer va avea mână liberă la echipă: ”Omul nu vrea bani”, spune finanțatorul campioanei României, care va încerca să-l convingă pe Rădoi să rămână la echipă și din sezonul următor, dacă rezultatele vor fi pe măsură.

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (n.r. - Charalambous și Pintilii), a zis 'da, nașule, vin să te ajut”, dar până acum aveam antrenor.

Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.