UPDATE: Charalambous și-a dat demisia. Prima reacție a lui Becali

La flash-interviuri, tehnicianul Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB. În direct la Prima Sport, patronul a oferit o primă reacție: „Asta e, ce să-i zic? Foarte bine a făcut. Foarte bine a făcut. Nu mai poate. El, săracul, nu mai poate. Ce să facă? Demnitate. Nu mai poate duce”, a spus Becali.

”Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci... Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă.

A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un șoc pozitiv la echipă.

S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Elias Charalambous, la flash-interviu.

Știre inițială........

După meciul disputat pe Arena Națională, patronul roș-albaștrilor a criticat dur echipa și a lăsat de înțeles că ia în calcul schimbarea antrenorului Elias Charalambous, dar și a lui Mihai Pintilii.

FCSB a deschis scorul în minutul 10, după autogolul lui Juk Stonajev, însă clujenii au întors rezultatul prin Oucasse Mendy (24), Jovo Lukic (40) și Issouf Macalou (57).

Elias Chalarambous, OUT de la FCSB? Gigi Becali: „Să vină Rădoi!”

La finalul partidei, Becali a avut un discurs extrem de dur și a sugerat chiar varianta aducerii lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.

„(n.r. – Charalambous) Acum da, este în pericol. Ei au plecat la luptă cu oastea. Dacă nu ești capabil, nu e în regulă. Trebuie să luăm niște măsuri. Înjumătățirea salariului! Să vedem acum ce o să zică. Nu am luat hotărârea 100%, dar am niște discuții. Până acum nu m-am gândit, dar acum iau în calcul. Îmi e frică să nu pierdem locul 7-8. Și egalul era bun pentru noi astăzi”, a spus Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB a continuat tirul criticilor și la adresa jocului echipei.

„O echipă de doi lei. Nimic nu jucăm. Nici combinativ, nici în atac. Nimic, nimic! Varză suntem pe toate compartimentele. Probabil trebuie să vină un antrenor care să țipe și să urle. Nu știu, altfel nu știu. E timpul să vină un Rădoi, care să facă legea pe bancă”, a mai spus Becali.

În urma acestui rezultat, FCSB a încheiat sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, ratând play-off-ul pentru prima dată de la introducerea acestui sistem în fotbalul românesc. În schimb, „U” Cluj a ajuns la 54 de puncte și a trecut temporar peste FC Dinamo București în clasament.