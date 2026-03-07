FCSB a avut un sezon catastrofal în Superliga, iar ultimul meci, 1-3 cu U Cluj, la București, a arătat toate punctele nevralgice ale unei echipe cu evoluții neconcludente. Patronul formației, Gigi Becali, a intrat în direct la Prima Sport și a avut un client pentru a-l critica. Desigur, din echipa sa, FCSB.

Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - U Cluj 1-3 și a recunoscut: "Îmi pare rău că nu l-am scos pe ăla!"

"Îmi pare rău că nu l-am scos pe ăla, pe Joao Paulo. Ofri Arad n-a jucat peste Joao Paulo. Îi e frică, joacă în spate.

Fără șapte jucători n-avem ce face. Când îi spuneam eu lui MM Stoica de Macalou... zicea că nu... Avem nevoie de jucători care să facă diferența", a spus Becali. Joao Paulo a început titular dar a fost înlocuit în minutul 64 de Ofri Arad.

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Dawa (Radunovic 46), Joao Paulo (Ofri Arad 63) – Fl. Tănase (Oct. Popescu 87), Lixandru – Miculescu, Cisotti (D. Popa 73), Mamadou Thiam (Baba Alhassan 46) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Coubiş, Stanojev – Macalou (Chinteş 68), Codrea (Murgia 68), Bic, O. Mendy – Fabry (Nistor 58) – Lukic (A. Gheorghiţă 53). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Joao Paulo 32, Dawa 42, Andre Duarte 72, Lixandru 90+1 / Codrea 59, Bic 80

Arbitri: Rareş Vidican - Ferencz Tuynogi, Alexandru Corb

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Lucian Rusandu