Mirel Rădoi a acceptat să stea pe banca roș-albaștrilor până în vară, când va prelua o altă echipă din străinătate la care și-a dat deja acordul să semneze.

Florin Prunea, surprins de numirea lui Mirel Rădoi pe banca lui FCSB: ”E o măsură disperată!”

Florin Prunea a comentat venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul mare portar al Generației de Aur susține că numirea lui Rădoi a fost o măsură disperată din partea lui Gigi Becali de a salva sezonul prin calificarea în Conference League.

Prunea s-a declarat surprins de numirea lui Rădoi și a subliniat că, în momentul de față, echipa se prezintă foarte rău.

”E o măsură luată într-un moment de degringoladă. Sincer nu am crezut niciodată că se va întoarce Rădoi la FCSB. Eram cu Selymes. El îmi tot citea din telefon: ‘Băi, a semnat!’ / ‘Hai, mă, lasă-mă cu glumele tale, hai să vorbim lucruri serioase, te rog eu frumos!’.

La cum avansau lucrurile, chiar nu am crezut, dar văzând cum s-au derulat lucrurile și văzând ce apare și în presă, la degringolada care a fost acolo în ultimele două-trei luni, e clar că este o măsură disperată de a mai salva ceva.

A salva înseamnă Conference League, eu cred că vor reuși. Și fără Mirel cred că reușeau, dar și pentru mine e o surpriză mare. Echipa arată rău din toate punctele de vedere, nu numai că nu joacă, fizic, echipa este căzută în momentul de față. Era nevoie de ceva acolo”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.