Solutia la care nu se gandea nimeni! Meciurile din play-off si play-out sa se joace doar in 2 orase! Propunere fara precedent pentru reluarea Ligii 1

Un patron din Liga 1 propune o solutie inedita pentru reluarea campionatului.

Presedintele celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a vorbit despre situatia din Liga 1 in aceasta pandemie de coronavirus si vine cu o propunere inedita pentru reluarea campionatului. Acesta si-ar dori ca Liga 1 sa se reia mai devreme si propune ca play-off-ul sa se dispute la Bucuresti, iar play-out-ul la Cluj.

"Eu, din informatiile mele, ce da OMS, sa fim bucurosi daca putem incepe la 1 iunie. Noi nu prea respectam, de asta ma ia pe mine frica. Ganditi-va ca poate un jucator sa vina cu virusul dintr-o localitate. Si daca o echipa ia, suntem gata. Domnul Iftime de data asta a avut o idee buna. Facem si noi o testare, sa ni se acorde 50 de teste. Ai un lot de 27-28 de jucatori, cu maseuri, antrenori si kinetoterapeuti. Eu am avut ideea sa jucam pe Arena Nationala play-off-ul, iar play-out-ul sa se joace la Cluj, ca are doua stadioane moderne.

Toate echipele se cantoneaza in regim de carantina, doar pana la stadion si inapoi. Eu i-am propus-o lui Stoichita, ca mi-e prieten de-o viata, si stiu ca el a lansat-o mai departe. Am putea comprima campionatul, Arena Nationala se inchide, jucam in prima faza fara spectatori. Televiziunile si-ar face o reclama in plus, e lumea satula de stat in casa, se uita la fotbal", a declarat Ioan Marginean la Telekomsport.