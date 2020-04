LPF, sedinta de urgenta cu cluburile din Liga 1! Trei solutii propuse pentru reluarea campionatului 

Liga Profesionista de Fotbal organizeaza o sedinta cu cluburile din Liga 1 si AFAN.

LPF a decis organizarea unei teleconferinte prin care vor fi analizate 3 variante pentru reluarea campionatului, intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus. Conform ProSport, la intrunire nu a fost invitat niciun reprezentant al FRF.

Cele trei solutii care vor fi discutate in teleconferinta:

1. Reluarea campionatului pe 13 iunie si disputarea a cate doua meciuri pe saptamana. Astfel, campionatul s-ar incheia la finalul lui iulie, iar sezonul urmator ar urma sa inceapa in august.

2. Liga 1 se reia mai tarziu de 13 iunie, iar play-off-ul si play-out-ul se vor disputa in sistem turneu (doua grupe a 3 echipe in play-off si doua grupe a 4 echipe in play-out). Astfel, ar trebui sa se joace ulterior semifinale si finale, plus meciuri pentru locurile 5-6 si 7-8. Insa, aceasta solutie depinde de redeschiderea hotelurilor, deoarece meciul s-ar disputa pe Arena Nationala, iar toate echipele ar trebui bagate in cantonament in acelasi oras.

3. Ultima solutie si cea pe care vor sa o evite oficialii LPF, ar fi 'inghetarea' campionatului si pastrarea clasamentului actual.

Decizia luata in teleconferinta trebuie ulterior aprobata de Adunarea Generala a FRF, care trebuie convocata inainte de reluarea camponatului. Se ia in considerare si nevoia de a prelungi contractele jucatorilor carora le expira intelegerea pe 30 iunie.