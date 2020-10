Viitorul lui Contra la Dinamo atarna de un fir de ata! "S-ar putea ca maine-poimaine sa plece!" Capitol incheiat dupa nici 2 luni?!

Cosmin Contra ar putea sa se vada nevoie sa plece de la Dinamo dupa nici 2 luni de activitate, desi avea mare incredere in noul proiect din Stefan cel Mare.

Cosmin Contra a venit cu mult entuziasm la Dinamo pentru a incerca sa puna bazele noului proiect al investitorilor spanioli.

Cu toate acestea, fostul selectioner s-a vazut nevoit sa formeze o echipa de la zero, din jucatori care nu au mai evoluat niciodata impreuna.

Debutul in noul sezon nu a fost cel asteptat, echipa reusind sa obtina o singura victorie in primele 7 runde, iar soarta lui Cosmin Contra ar putea sa fie decisa in etapa urmatoare.

Cu trei infrangeri consecutive in ultimele 3 etape, Contra ar putea sa-si arunce ultima la carte la duelul cu Sepsi, programat pe 24 octombrie:

"Pentru mine, meciul de sambata cu Sepsi e o adevarata finala si voi incerca sa pregatesc acest meci exact cum trebuie sa fie pregatit pentru ca e necesara o victorie ca sa ne linistim din toate punctele de vedere si sa incepem sa urcam in clasament.

Eu, din pacate, din 6 meciuri am doar o victorie si un rezultat de egalitate, foarte putin din punctul meu de vedere. Daca nu incepem sa castigam, va fi o problema foarte mare pentru ca presiunea va fi din ce in ce mai mare", a spus Contra, dupa infrangerea cu Craiova.

Gabi Balint, fostul mare international roman, crede ca soarta lui Contra e decisa si nu va mai rezista la echipa:

"Contra se va compromite, s-ar putea ca maine-poimaine sa plece, pentru ca nu are rezultate. Dar nu e vina lui, nu e usor sa bagi asa jucatori in echipa. Nu ai timp sa-i vezi, sa-i cunosti, doar stii despre vreunul ca a jucat in Spania sau mai stiu eu unde.

Pentru campionatul romanesc, par jucatori de mare valoare. Asta cu banii este strict problema conducatorilor. Jucatorii nu sunt 100% pregatiti, sunt necunoscuti, e ca si cum ai face o selectionata divizionara, ce relatie sa aiba jucatorii asta intre ei?", a spus Gabi Balint, la Digi Sport.

De asemenea, inclusiv Pablo Cortacero a confirmat ca, desi are incredere in Contra, rezultatele sunt cele care trebuie sa vorbeasca.