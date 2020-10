Un dinamovist, pe locul 2 intr-un clasament european! In ce top se intrece cu Neymar si Sadio Mane

Unul dintre jucatorii lui Cosmin Contra este pe podium intr-un top interesant.

Diego Fabbrini ocupa locul 2 in clasamentul european al celor mai faultati fotbalisti din cele 33 de campionate de pe continent.

Potrivit statisticii CIES Football Observatory, mijlocasul lui Dinamo a fost faultat de 23 de ori in cele 312 minute in care a fost pe teren, fiind depasit doar de extrema celor de la Ostersunds, Jerell Sellers.

Un alt roman care se afla in acest top este Alex Matan. Jucatorul celor de la Viitorul a incasat 27 de faulturi in 537 de minute jucate si este pe locul 19.

Potrivit ierarhiei dedicate celor mai importante 5 campionate din Europa, cel mai faultat fotbalist este Neymar, care a fost lovit de 14 ori in cele 289 de minute petrecute pe teren. Brazilianul i-a depasit, printre altii, pe Richarlison si pe Sadio Mane.

In ceea ce priveste clasamentul celor mai agresivi fotbalisti din Europa, Romania are si aici un reprezentant. Este vorba despre Boubacar Fofana, fotbalistul legitimat la Sepsi reusind 13 faulturi in 272 de minute.