Craciunescu UITA de oferta primita de la Dinamo: "E penalty dat corect pentru Craiova! A fost 11 metri, altfel nu cadea si Puljic"

Ofertat de Dinamo la nivel declarativ, Ion Craciunescu a renuntat sa mai ia in calcul propunerea sefilor spanioli dupa ce n-a mai fost cautat pentru o negociere concreta.

Fostul arbitru international isi taie orice legatura cu ibericii. In plin protest ai 'cainilor la adresa arbitrajului, Craciunescu spune ca Puljic i-a blocat lui Marius Constantin posibilitatea de a juca mingea, astfel ca Fesnic a procedat corect cand a dictat penalty.

"E lupta corp la corp? Nu poate sa fie vorba, nu? Jucatorul din spate il are prins cu mainile pe cel din fata. Daca nu era o tinere, jucatorul desprindea mana si zicea ca nu l-a atins pe adversar. Daca el cade impreuna cu adversarul, inseamna ca mana aceea a fost o bariera. Este penalty! Dinamo a fost una dintre cele mai defavorizate echipe, dar de data aceasta, dupa parerea mea, este 11 metri. Nu cred ca este un mod normal ca un jucator sa-l ia in brate pe adversar. Din momentul in care vede ca se apropie mingea trebuie sa-i dea drumul", a spus Craciunescu la Digisport.