Siyabonga Ngezana a reacționat în doar șapte cuvinte despre situația sa de la FCSB

Fundașul sud-african a postat, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj succint cu privire la situația sa. „Este o lumină la capătul tunelului. Deocamdată...” , a scris Siyabonga Ngezana, pe contul său de Instagram.

Siyabonga Ngezana continuă să refuze să se opereze pentru accidentarea pe care a suferit-o la menisc, chiar dacă de două luni stă departe de gazon din acest motiv. Conducerea de la FCSB îl informase că este obligatoriu să se opereze pentru a mai juca.

Mirel Rădoi, salvatorul lui Ngezana

Mirel Rădoi a confirmat că Siyabonga Ngezana se va putea antrena cu echipa de săptămâna viitoare.

„Cercel cu Ngezana încep antrenamente integrate cu echipa. Mari probleme nu avem pentru următoarea partidă. În momentul de față, Sya (n.r. - Ngezana) este spre bine.

A făcut antrenamente separate, a făcut și cu noi trei antrenamente integrate până la sprint, chiar și o parte de viteză, dar nu tot ce înseamnă dinamică și intensitate în jocuri pe terenuri reduse.

De luni, marți încolo, va intra la antrenamente normale cu noi. Până acum nu a resimțit dureri. Vom vedea. Să sperăm că va fi așa până la final de sezon, chiar și după, ca să meargă la Campionatul Mondial.

Până acum nu s-a plâns de nicio durere. Poate după Campionatul Mondial, dacă vor apărea ceva probleme (n.r. - să se opereze)”, a spus Mirel Rădoi, înainte jocului FCSB - UTA 1-0.

Stoica: „E un caz unic de când sunt eu în fotbal”

Cu o lună în urmă, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că Siyabonga Ngezana nu va mai juca pentru campioana en-titre până nu se va opera.

Ngezana are o leziune de menisc și speră să scape fără să ajungă la cuțit prin antrenamente la sală. Stoica a susținut că fundașul central sud-african a fost informat în zadar de stafful medical, coechipieri și conducere că nu poate să evite operația.

Mihai Stoica a continuat, catalogându-l pe Ngezana drept un caz unic, prin încăpățânarea sa, de când oficialul roș-albaștrilor este în fotbal.

„Dawa se antrenează normal. Ngezana tot trage de timp, tot speră să scape de operație. Dacă el nu înțelege, noi nu avem cum să îl obligăm. Pierde timp, e problema lui. Pentru mine, prezența lui Ngezana la Mondial este compromisă total. Am explicat foarte clar: nu va juca nicio secundă la noi dacă nu se operează.

Are o leziune de menisc. Nu poate fi tratată antrenându-te în sală. Nu doar stafful medical i-a explicat, ci și noi, până și colegii de echipă. El crede că va rezolva așa. E un caz unic de când sunt eu în fotbal. I-am și explicat: ai o vârstă, nu te-ai accidentat niciodată așa, dar nu ai altă șansă, ce poți să faci? Dacă dă cineva o soluție, o facem.

E ultima problemă care se pune la Gigi, că pierde 200.000 de euro dacă nu merge el la Mondial. Noi îl voiam pe Ngezana apt ca să joace pentru noi”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.