Plecarea lui Mihai Pintilii de la FCSB a lăsat în urmă tensiuni, amplificate de recentele afirmații ale tehnicianului legate de activitatea departamentului medical și de pregătire fizică. Fostul antrenor secund a semnalat că preparatorul fizic Thomas Neubert și medicul Flavian Arămitu nu participau la toate ședințele de pregătire ale echipei. Aceste declarații au provocat reacția managerului roș-albaștrilor, care s-a simțit vizat direct, fiind persoana care le-a permis celor doi un astfel de program flexibil.

„Alte declarații m-au deranjat pe mine. Când i-a atacat pe Thomas Neubert și pe Flavian Arămitu. Cumva, când a vorbit de programul pe care îl are medicul echipei noastre, el m-a atacat pe mine. Dar, fiecare își exprimă opiniile. Unde crede că s-a greșit. Când Mihai Pintilii va conduce un club de talia acestui club, atunci să ia deciziile care crede el că se impun. E adevărat că i-am permis medicului să nu vină la toate antrenamentele, pentru că nu îmi permit să pierd un profesionist de calibrul medicului nostru. Este cel mai bun medic cu care am lucrat vreodată.

Atâta timp cât, în timpul unui antrenament se poate întâmpla ceva, dar eu am asistent medical cu studii și cu cursul făcut la SMURD, la zi, atunci sunt de acord ca medicul să nu vină la toate antrenamentele. Pentru că el și atunci când operează poate fi contactat. Să spui că medicul nu vine în cantonamente, când noi, doi ani de zile, nu am făcut cantonamente, asta nu am înțeles-o”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

MM arată cu degetul către Pintilii

Oficialul FCSB a subliniat că afirmațiile recente ale lui Pintilii intră în contradicție cu opinia pe care acesta o avea despre medicul echipei înainte de a-și da demisia.

„Înainte de a pleca Pinti și Eli (Charalambous), într-un anumit context a venit vorba de Flavian – la orice oră din zi și din noapte să fie. Și Pintii l-a lăudat pe medic. Așa este, de câte ori apelezi la el”, a mai spus managerul roș-albaștrilor.