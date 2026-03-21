Antrenorul arădenilor nu a oferit motive clare pentru starea sa de supărare de la finalul partidei, generând speculații despre posibile restanțe salariale. O zi mai târziu, Alexandru Meszar a clarificat situația, precizând că tehnicianul este îngrijorat de plecarea jucătorilor la loturile naționale și de atitudinea acestora.

Conducătorul lui UTA a detaliat situația internă de la echipa arădeană, respingând ideea problemelor cu banii.

„Exclus să avem probleme financiare. Avem întârziere de maximum 15-20 de zile, pe care trebuia să o achităm la începutul lunii martie. De când a început sezonul niciodată nu am avut o lună de întârziere.

Adi Mihalcea este nemulțumit de atitudinea jucătorilor. El nu a vrut să zică, fiindcă e foarte supărat. Când vine această întrerupere nu e avantajos deloc pentru noi. Pleacă mulți jucători. Și acum pleacă 8. E puțin îngrijorat pentru că pleacă 8 titulari și vin abia cu câteva zile înainte de următoarea etapă. Ei vin joi și noi jucăm duminică”, a spus Meszar, potrivit DigiSport.

Discursul de la finalul meciului

Iată ce a spus Mihalcea la finalul meciului cu FCSB: „Sunt supărat pe toată lumea, pe echipa adversă, pe toată lumea! Și mai bine nu aș vorbi. După meci sunt supărat. Noi am improvizat foarte mult, avem patru improvizații pe meci: improvizăm, când ies, ies, când nu, nu. Astăzi sunt supărat și nu aș vrea să vorbesc mai mult. Vorbim, vedem de mâine încolo ce avem de făcut. Sunt alte lucruri de care nu vreau să vorbesc. Ok, mă opresc aici pentru că nu vreau să spun mai multe, nu vreau să detaliez în momentul de față. Discuția va rămâne internă, nu au fost probleme de arbitraj, nu”.