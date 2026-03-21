Nevoia imediată de puncte în clasamentul play-out-ului Superligii a făcut ca Mirel Rădoi (44 de ani) să folosească doar fotbaliștii experimentați în meciurile cu Metaloglobus (0-0) și UTA Arad (1-0). Pe cale de consecință, tinerii au rămas pe banca de rezerve, în frunte cu David Popa (19 ani), pariul lui Gigi Becali la start de 2026.

Pariul lui Gigi Becali la FCSB, ignorat de Rădoi!

La plecarea în cantonamentul de iarnă, latifundiarul din Pipera l-a pus pe harta fotbalului de la FCSB pe David Popa, un mijlocaș de bandă în vârstă de 19 ani pe care s-a grăbit să-l compare cu Gică Hagi, forțând luarea acestuia în stagiul de pregătire:

"Am dat ordin să fie luat în cantonament . L-am văzut doar o dată, în Cupă. Au zis (n. red - staff-ul tehnic) că au mai mulți tineri, dar eu, stăpân, am spus: "Pe el să-l luați. Nu aveți, mă, mai buni, ăsta e mai bun". Ei ziceau că au alții mai buni. Nu știu ce m-a impresionat: mișcările lui, cum intră cu mingea peste adversari. Așa intra Hagi cu mingea în adversari", declara Becali, în stilul deja brevetat, la startul lui ianuarie.

Considerat un alt pariu în orb al omului de afaceri, Popa a început să prindă minute, a marcat contra Craiovei, în Cupă, și previziunea patronului-antrenor părea că se adeverește. A jucat apoi în ultimele partide din sezonul regular (șase minute cu Metaloglobus, 30 cu UTA și 16 cu U Cluj) fără vreo altă realizare. O traiectorie care s-a "frânt" odată cu venirea lui Rădoi.

David Popa și ceilalți tineri ofensivi, ignorați de Rădoi

Cum calculele lui Becali, Stoica, Charalambous și Pintilii nu au ieșit și FCSB și-a continuat sezonul în play-out, a fost nevoie de aducerea pe banca tehnică a lui Mirel Rădoi pentru a redresa corabia. Cu fostul căpitan sosit în postura de conducător, influența tactică a lui Becali a dispărut. Odată cu ea, și tânărul Popa!

În meciurile cu Metaloglobus și UTA Arad, mijlocașul lateral a rămas de fiecare dată pe banca tehnică, fiind una dintre victimele schimbării sistemului de către noul A1 al clubului roș-albastru. Chiar dacă putea primi minute în finalul meciului cu Metaloglobus, când echipa căuta golul victoriei.

Aceeași soartă au avut-o și Mihai Toma (19 ani) și Alexandru Stoian (18 ani), ceilalți doi jucători ofensivi din lot: primul a rămas în afara foii de joc în ambele meciuri, al doilea a stat doar pe banca de rezerve.

În schimb, Matei Popa (18 ani) a reușit să termine ambele meciuri fără gol primit, iar în partida cu UTA, de joi seară, a avut o intervenție salvatoare în debut, când a blocat o situație de unu vs. unu cu Marius Coman