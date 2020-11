Situatia scapa de sub control la Dinamo! Investitorii spanioli cauta deja un alt posibil finantator care sa vina in locul lor!

Se pare ca aventura spaniola de la Dinamo se apropie din ce in ce mai mult de sfarsit.

Clubul se afla intr-o situatie grea din punct de vedere sportiv, echipa aflandu-se pe penultima pozitie a clasamentului in Liga 1, dar problemele cele mai mari sunt legate de partea financiara.

Clubul inregistreaza datorii foarte mari, atat catre actualii si fostii angajati, dar si catre statul roman. Cea mai mare parte a acestor datorii provine din perioada in care Ionut Negoita era actionarul majoritar al "alb-rosilor", datorii pe care noua conducere s-a angajat sa le achite.

Pe langa faptul ca acest lucru nu s-a intamplat, noii proprietari au marit substantial cheltuielile lunare ale clubului, aducand jucatori cu salarii foarte mari pentru nivelul Ligii 1. Investitiile promise au intarziat sa apara, iar clubul Dinamo a fost pus in situatia de a fi somat de catre Federatia Romana de Fotbal sa faca dovada platii datoriilor pana la sfarsitul acestei luni, in caz contrar urmand sa fie sanctionat.

In acest context, Gazeta Sporturilor informeaza ca proprietarii spanioli ai lui Dinamo cauta deja o alta societate sau persoana careia sa ii dea clubul. Sursa citata noteaza ca Pablo Cortacero incearca sa traga de timp in speranta ca va gasi pe cineva care va dori sa preia clubul.

Ramane de vazut totusi daca va dori cineva sa preia Dinamo in acest moment, in conditiile in care doar pentru acoperirea datoriilor urgente si pentru asigurarea functionarii clubului in conditii normale in acest an, va fi nevoie de minim 5 milioane de euro.