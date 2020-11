"Vreti sa vin in fata voastra, voi sa trageti si eu sa stau?!" Radoi, scos din sarite la conferinta de presa dupa amicalul cu Belarus: "Daca suntem slabi de ce aveti asteptari?"

Mirel Radoi (39 ani) a izbucnit la conferinta de presa de la finalul amicalului cu Belarus.

Intrebat daca este ingrijorat de golurile incasate cu Belarus, un adversar mai slab cotat decat Norvegia, Mirel Radoi s-a enervat si a avut o izbucnire la adresa jurnalistilor, care ar prezenta doar aspectele negative ale nationalei.

"Am crezut ca joaca in 6 Belarus, nu mi-am dat seama ca sunt atat de slabi. Imi pare rau. Chiar si la o victorie, trebuie sa vedem lucrurile negative.

Intrebam daca mai ai viitor la 33 ani. Ai inscris, dar ai mai gresit la un gol si ai facut si un penalty. Cred ca ar trebui cu totii sa incercam sa construim. Daca vom incerca mereu sa scoatem ceva negativ in fata, nu e mai usor.

Vreti sa vin in fata voastra, voi sa trageti si eu sa stau sau ce? Mereu sub presiune, ce se poate intampla mai rau decat sa pierzi? E un sport, un meci de fotbal, e placere.

Nu putem incerca sa fim putin mai pozitivi? Pentru echipa nationala a Romaniei. In conditiile astea, va fi foarte greu sa construiesti. Oricat am incerca sa le explicam jucatorilor, nu au cum sa nu fie afectati de ceea ce se intampla in jurul nationalei.

Asta nu inseamna ca daca intampinam probleme ne asteptam sa fim laudati, dar sunt si aspecte pozitive care vad ca sunt neglijate.

Inteleg ca spuneti ca jucatorii nu au valoare, ca selectionerul este slab. Vin si va intreb: de ce aveti asteptari atat de mari daca ne credeti slabi?", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.