Ronaldo RUPE TOT! Ii mai trebuie 7 goluri pentru a fi primul intr-un top FANTASTIC la nivel mondial!

Cristiano Ronaldo a marcat un gol in victoria clara a Portugaliei cu Andorra, 7-0.

Trimis in teren la pauza, Ronaldo a marcat pentru 6-0 in minutul 85. A ajuns la nu mai putin de 102 goluri pentru echipa nationala si e la doar 7 distanta de iranianul Ali Daei, cel mai bun marcator din istoria fotbalului la nivel de nationale.



In privinta jucatorilor in activitate, Cristiano n-are rival. E la 30 de reusite de indianul Sunil Chhetri si la 31 de marele rival Leo Messi!

Cei mai buni marcatori aflati inca in activitate la nivel de echipe nationale:

Cristiano Ronaldo - Portugalia: 102

Sunil Chhetri - India: 72

Lionel Messi - Argentina: 71

Neymar - Brazilia: 64

Ali Mabkhout - Emiratele Arabe Unite: 63

Robert Lewandowski - Polonia: 63

Luis Suárez - Uruguay: 62