Inaugurare DE SENZATIE a noului stadion din Giulesti! Fostul patron al Rapidului vrea sa il aduca pe Mike Tyson pe noua arena

Nicolae Cristescu si-a facut planuri pentru inaugurarea noului stadion din Giulesti.

Fostul patron al Rapidului, masonul Cristescu vrea sa-l aduca pe Mike Tyson la inaugurarea noului stadion din Giulesti. Cristescu i-a fost ghid lui Tyson la Casa Poporului.



Cristescu a fost patron in Giulesti, dupa Copos.

"Sufletul imi zice sa ma implic iar la Rapid, insa mintea nu ma lasa. De la 2 ani ma ducea tata, Dumnezeu sa il ierte, ma ducea in carca pe stadioane. Am lasat tot, si nunti, si botezuri, eram pe stadioane, e viata si sufletul meu, Rapidul a fost dintotdeauna.



Am un birou dedicat 100% Rapidului. Cu diplome, cu medalii, cu tot. Aici e mingea de la Rapid. Rica Raducanu, chiar el mi-a adus-o, am multe", a spus Cristescu pentru PRO TV si www.sport.ro.

Cristescu e prieten cu Tyson, caruia i-a fost ghid in 2016, in timpul vizitei la Bucuresti.

Cristescu: - El e un om normal, nu fite, nu figuri, am facut si cateva reprize cu el si mi-a zis: "Lasa-ma ca imi e frica sa fac cu tine!"

Reporter: - Ce i-a placut cel mai mult in Romania?

Cristescu: - Intrebare capcana...fetele! :))

Tyson revine in ring la 54 de ani, iar lupta lui va fi la PRO TV, la sfarsitul lui noiembrie.

Cristescu: - La anul vreau sa-l aduc iar in Romania.

Reporter: - Poate il duceti pe noul stadion la inaugurare.

Cristescu: - Da, nu prea are tangente el cu... dar il fac rapidist, daca e.