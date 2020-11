Campioana mondiala s-a facut de ras pe Stade de France!

Franta a pierdut in fata Finlandei, desi din echipa de start n-au lipsit Pogba, Lenglet sau Giroud. Deschamps i-a trimis pe teren in partea a doua a jocului, cand scorul era deja 0-2, si pe Griezmann, Kante, Martial sau Varane. Finlanda a dat insa lovitura si a obtinut un rezultat istoric la Paris. Forss si Valakari au inscris in minutele 28, respectiv 31.

Tweet Franta Finlanda Citeste si: