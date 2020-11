BREAKING NEWS | Tocmai si-a anuntat Radoi PLECAREA la Craiova?! Ce spune gestul sau din timpul conferintei

Radoi a avut o noua conferinta de presa consistenta la finalul meciului cu Belarus.

Jurnalistii au vrut sa afle daca mai ramane sau nu la nationala dupa meciurile cu Norvegia si Irlanda de Nord din Nations League.

Radoi a ocolit cat a putut subiectul, a vorbit despre o propunere 'inexistenta' de la Craiova, apoi a repetat anuntul facut si la meciurile din octombrie. Mirel a insistat ca decizia finala in privinta continuarii pe banca Romaniei va fi luata impreuna cu FRF la finalul acestei luni.

"Voi stiti mai multe decat stiu eu? Ce oferta? Eu sunt la nationala acum, nu am cum sa vorbesc de alte echipe! Au antrenor, nu au antrenor, nu am cum sa ma bag intr-o astfel de discutie. Voi stiti mai bine ca mine, de ce discutati? Doar ca sa pierdem timpul? Vreti sa stam o ora, stam! O ora aici si va raspund la tot! Mai sunt doua partide. In noiembrie, vom avea o analiza si o discutie cu sefii federatiei.

Ei si-au aratat sustinerea fata de noi, dar nu e normal sa discutam acum. Stiti ca nu suporterii vor sa stie, nu vin suporterii si intreaba pe strada. Voi vreti sa aflati astea! Contractul meu e si pentru urmatoarea campanie. Mai departe de 2022 nu mi s-a propus nimic. Daca va exista o prelungire, va exista doar pentru Campionatul Mondial. Poate pana atunci voi fi mai alb decat tine (uitandu-se catre un jurnalist)", a fost discursul lui Radoi.

Selectionerul ar putea sa fi spus insa mai multe despre viitorul sau prin limbajul non-verbal decat a facut-o prin cuvinte. Mana dusa la nas imediat dupa ce a inceput sa trateze subiectul plecarii la Craiova poate sa-l fi dat de gol! Gestul a fost repetat de mai multe ori in decurs de cateva zeci de secunde.

Iar concluziile expertilor in comportament si comunicare non-verbala sunt destul de clare:







Radoi e favoritul patronului de la CSU, Mihai Rotaru, pentru inlocuirea lui Cristiano Bergodi. Italianul si-a dat demisia imediat dupa infrangerea de pe teren propriu cu Chindia, din weekend (0-1).