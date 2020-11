Masca 1-0 Ronaldo! :) Portughezul a oferit imaginile serii din tribuna la partida cu Andorra! Ce a putut sa faca starul 

Portugalia a disputat miercuri seara un amical contra celor de la Andorra.

Abia revenit pe teren dupa ce a stat in izolare din cauza infectarii cu coronavirus, Ronaldo a fost lasat pe banca in prima repriza a partidei amicale contra Andorrei, de catre Fernando Santos. Antrenorul portughez a preferat sa-l introduca pe starul lui Juventus abia in cea de-a doua repriza a meciului.

Pana sa intre pe teren, Ronaldo a oferit imaginile serii din tribuna. Daca la meciul contra Croatiei, Ronaldo a fost convins cu greu sa-si puna masca la gura de catre o femeie din staff-ul UEFA, de aceasta data portughezul s-a conformat inca de la startul partidei cu Andorra, insa a avut mari probleme.

Cristiano nu a reusit, dupa cum se poate vedea din imagini, sa-si aseze masca pe fata. Vizibil jenat, acesta i-a cerut unui membru din staff sa-i aduca una noua. Chiar si dupa ce a facut rost de o noua masca, Cristiano nu s-a putut abtine si si-a dat-o din nou jos.