"Are inteligenta necesara sa treaca peste aceste momente!" De ce nu crede nimeni ca Dan Petrescu va pleca din Romania! Lista transferurilor facute de CFR

CFR Cluj nu se mai opreste din transferuri.

Oficialii campioanei Romaniei fac tot posibilul pentru a-l convinge pe Dan Petrescu sa ramana in Gruia. Patronul echipei, Nelutu Varga, i-a promis antrenorului ca o sa ii faca toate poftele dupa ce acesta din urma a spus ca are nevoie cel putin de o pauza.

Clujenii au realizat deja transferurile lui Ben Youssef (Tunisia) si Ivica Zunic (Croatia) si se concentreaza acum pe zona ofensiva, avandu-l in vizor pe Tim Vayrynen, atacantul central care a cucerit titlul in Finlanda cu HJK Helsinki in sezonul trecut.

De asemenea, din ianuarie, la echipa vor ajunge si doi jucatori de la KuPS, Sale si Boateng, pe care Dan Petrescu i-a remarcat de la meciul disputate in preliminariile cupelor europene.

In urma acestor mutari facute de oficialii de la Cluj, Marius Lacatus a declarat ca este convins de faptul ca Petrescu nu va pleca din Romania.

"Eu sunt sigur ca Dan are inteligenta necesara sa treaca peste aceste momente, sa continue si sa obtina rezultate bune, mai ales in Europa League", a declarat Lacatus, potrivit AS.ro.

Sigur de faptul ca Petrescu va continua in Gruia este si Mario Camora, care l-a rugat sa nu plece. "Eu zic ca el va continua cu noi oricum", a spus in urma cu cateva zile fotbalistul convocat de Mirel Radoi la echipa nationala.