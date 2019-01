Singurul jucator pe care Becali nu l-a putut cumpara! "M-a refuzat in nebunie! Nici nu mi-a raspuns la telefon, mi-a dat mesaj!"

Gigi Becali a dezvaluit numele singurului jucator pe care nu l-a putut cumpara.

Becali a incercat in mai multe randuri sa-l aduca pe Gicu Grozav la FCSB, dar a fost refuzat de fiecare data. Banii nu au contat pentru Grozav. Atasamentul fata de Dinamo a fost mai puternic.



"Din Romania, cam tot ce am vrut am luat. M-a refuzat Gicu Grozav de multe ori, m-a refuzat in nebunie. Eu ii dadeam 25.000 de euro pe luna, dar s-a dus la Dinamo pentru 8.000. Mi-a zis ca 'Tin cu Dinamo! Daca-mi da jumatate de ban, ma duc acolo'. Nici nu a vorbit cu mine la telefon. Mi-a dat mesaj. M-a refuzat, pentru ca e dinamovist adevarat. Nu e ca altii care pretind ca tin cu Dinamo", a declarat Gigi Becali.

Ultima aventura a lui Gicu Grozav la Dinamo nu a mers conform planului. Internationalul roman a fost pus "pe liber" de Mircea Rednic dupa doar cateva meciuri.

Acum, Gicu Grozav a ajuns in Ungaria, la Kisvarda, echipa de pe locul 11 (din 12).