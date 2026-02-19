GALERIE FOTO Americanii iau tot ce e mai bun, inclusiv în sport: mutare crucială reușită la New York, cu efecte imediate

Americanii iau tot ce e mai bun, inclusiv în sport: mutare crucială reușită la New York, cu efecte imediate Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Australian Open 2026 a fost un succes istoric în lumea tenisului, iar americanii nu au trecut cu vederea această performanță.

Openul Australian, cunoscut și ca „turneul de mare șlem vesel”, în lumea tenisului profesionist, este, de ani buni, recomandat de jucători, antrenori, preparatori fizici și spectatori drept competiția de tenis cel mai bine organizată din întreaga lume.

Atenția organizatorilor la detalii, modul proactiv de a propune schimbări, de la an la an - printre care „Slam-ul de un punct,” ideea revoluționară din acest an care a adus față în față tenismeni profesioniști cu oameni de rând, i-au recomandat pe australieni în calitate de gazde ireproșabile, pregătite să îndeplinească orice cerință sau chiar moft al jucătorilor.

Mai important, sub gestiunea lui Craig Tiley, Openul Australiei a devenit cel mai modern turneu de mare șlem din lume, fiind primul care s-a grăbit să instaleze acoperișuri retractabile pe marile arene, care să permită continuarea jocului și în condiții meteorologice nefavorabile. Consecința a fost uriașă, experiența spectatorilor îmbunătățindu-se considerabil, în comparație cu situațiile din primele două decenii ale noului mileniu.

America va avea un nou președinte al Federației de Tenis: va fi un sud-african de 64 de ani

Omul din spatele acestui progres uriaș înregistrat de turneul de mare șlem de la Melbourne - trecut cu succes prin schimbare de suprafață și prin schimbare de branding - a fost Craig Tiley, un director de turneu căruia jucătorii au ținut să îi mulțumească, în mod deosebit, la fiecare ceremonie de premiere care poate fi ținută minte, în ultimul deceniu, de fanii tenisului.

Lucrul acesta nu se întâmplă în fiecare locație care găzduiește turnee de tenis, iar gesturile jucătorilor vin ca dovadă a atenției și a grijii cu care echipa guvernată de Craig Tiley opera.

Dar recordul istoric de încasări din vânzări de bilete, recordul istoric de asistență de la Australian Open 2026 - peste 1,3 milioane spectatori - au fost victorii prea mari pentru ca americanii să nu fie tentați să îl angajeze pe Craig Tiley, „creierul” din spatele succesului de business și management al turneului major de la Melbourne.

Craig Tiley, cel mai bun „gospodar” în tenis, în ultimii 20 de ani

Conform ultimelor informații, Craig Tiley își va părăsi, după două decenii de performanță la cel mai înalt nivel, funcțiile de președinte al Federației Australiene de Tenis și director de turneu al Openului Australian.

Săptămâna viitoare, Craig Tiley va fi numit președinte al Federației Americane de Tenis, informează The First Serve.

Schimbarea este așteptată să îmbunătățească, încă din acest an, imaginea Openului American, văzut de mulți drept cel mai neatractiv, dintre cele patru turnee de mare șlem.

New York, dincolo de a sa gălăgie perpetuă, caracteristică, nu aduce neapărat o componentă originală, în calendarul turneelor de mare șlem, cel puțin în termeni de promovare și imagine comercială.

US Open, deficitar în captarea atenției publicului european

Craig Tiley va avea, astfel, de organizat, două turnee de mare șlem, în 2026, US Open fiind programat pentru perioada 30 august - 13 septembrie.

În 2025, peste un milion de spectatori au trecut porțile de acces ale complexului de la Flushing Meadows, însă mai mulți factori contribuie la o popularitate relativ moderată a Openului American. Diferența de fus orar, interesul mai scăzut al americanilor față de tenis, în raport cu europenii, dar și oboseala jucătorilor, aflați în partea finală a sezonului, conduc la mai puțin entuziasm al iubitorilor de sport.

Nu în ultimul rând, în această poveste joacă un rol și sincronizarea US Open, care se întretaie cu marile campionate de fotbal, deja începute, în Europa, pe când Australian Open sau Wimbledon se derulează, de regulă, în perioade în care fotbalul sau alte discipline sportive populare nu sunt în vârf de activitate.

