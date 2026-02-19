Openul Australian, cunoscut și ca „turneul de mare șlem vesel”, în lumea tenisului profesionist, este, de ani buni, recomandat de jucători, antrenori, preparatori fizici și spectatori drept competiția de tenis cel mai bine organizată din întreaga lume.

Atenția organizatorilor la detalii, modul proactiv de a propune schimbări, de la an la an - printre care „Slam-ul de un punct,” ideea revoluționară din acest an care a adus față în față tenismeni profesioniști cu oameni de rând, i-au recomandat pe australieni în calitate de gazde ireproșabile, pregătite să îndeplinească orice cerință sau chiar moft al jucătorilor.

Mai important, sub gestiunea lui Craig Tiley, Openul Australiei a devenit cel mai modern turneu de mare șlem din lume, fiind primul care s-a grăbit să instaleze acoperișuri retractabile pe marile arene, care să permită continuarea jocului și în condiții meteorologice nefavorabile. Consecința a fost uriașă, experiența spectatorilor îmbunătățindu-se considerabil, în comparație cu situațiile din primele două decenii ale noului mileniu.

America va avea un nou președinte al Federației de Tenis: va fi un sud-african de 64 de ani

Omul din spatele acestui progres uriaș înregistrat de turneul de mare șlem de la Melbourne - trecut cu succes prin schimbare de suprafață și prin schimbare de branding - a fost Craig Tiley, un director de turneu căruia jucătorii au ținut să îi mulțumească, în mod deosebit, la fiecare ceremonie de premiere care poate fi ținută minte, în ultimul deceniu, de fanii tenisului.

Lucrul acesta nu se întâmplă în fiecare locație care găzduiește turnee de tenis, iar gesturile jucătorilor vin ca dovadă a atenției și a grijii cu care echipa guvernată de Craig Tiley opera.

Dar recordul istoric de încasări din vânzări de bilete, recordul istoric de asistență de la Australian Open 2026 - peste 1,3 milioane spectatori - au fost victorii prea mari pentru ca americanii să nu fie tentați să îl angajeze pe Craig Tiley, „creierul” din spatele succesului de business și management al turneului major de la Melbourne.

