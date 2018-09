TRANSFERUL care o poate scoate pe Dinamo din "groapa"! Mutarea de play-off la care se lucreaza: "Am avut discutii, vom mai negocia!"

Dinamo nu a renuntat complet la gandul de a-l transfera pe Gicu Grozav.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a declarat ca echipa din "Stefan cel Mare" negociaza in continuare cu atacantul in varsta de 27 de ani, insa discutiile sunt ingreunate de pretentiile financiare ale jucatorului. Oficialul dinamovist da asigurari ca, in eventualitatea in care va ajunge la Dinamo, salariul lui Grozav nu va depasi plafonul salarial impus in cadrul lotului.

"Am avut discutii cu Gicu Grozav. Pretentiile pe care le are depasesc in momentul de fata ce poate sa ofere Dinamo. Dar vom mai discuta. Gicu Grozav nu va veni la Dinamo cu un salariu care sa depaseasca ce primesc jucatorii de top de la Dinamo", a declarat Alexandru David la ProX.

Gicu Grozav a mai jucat la Dinamo, pentru o scurta perioada, in 2015 cand a fost imprumutat de la Terek. A marcat 3 goluri in 11 partide jucate pentru dinamovisti.