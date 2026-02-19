În sezonul 2026, Red Bull Racing se va baza pe Max Verstappen (Olanda) și Isack Hadjar (Franța), în timp ce Yuki Tsunoda (Japonia) va fi pilot de teste și rezervă. Racing Bulls, echipa satelit, îi are ca piloți principali pe Liam Lawson (Australia) și Arvid Lindblad (Marea Britanie).

"Vorbim despre o diferență de ordinul a o jumătate de secundă până la o secundă pentru fiecare tur"

Red Bull a început în forță testele pentru sezonul viitor al Formulei 1. "Nu sunt doar cu un mic pas înainte. Vorbim despre o diferență de ordinul a o jumătate de secundă până la o secundă în desfășurarea pe parcursul unui tur. Este destul de înfricoșător să vezi această diferență. Iar Red Bull a livrat întotdeauna o mașină foarte bună în ultimii 15 ani, chiar și atunci când nu aveau un motor grozav. Deci, da, aceste teste au fost cu adevărat revelatoare pentru mulți dintre noi", a remarcat George Russell, după primele teste din presezon. Pilotul de la Mercedes a spus ce au remarcat mulți și anume că Red Bull și Max Verstappen pleacă favoriți în stagiunea 2026.

Red Bull a schimbat motoarele și aproape toată conducerea

Și acest moment vine după un titlu pierdut dramatic de pilotul olandez în sezonul trecut, după schimbări ale regulamentului și după plecări masive de la echipa austriacă. În plus, RBR a anunțat încetarea colaborării de șapte ani dintre Red Bull Powertrains și Honda (2 titluri ale constructorilor - 2022, 2023 / patru titluri ale piloților - 2021, 2022, 2023, 2024) și trecerea la motoare produse de Ford Motor Company.

De asemenea, în ultimul an, Red Bull a pierdut personal de conducere important, precum Christian Horner (fost director general / în negocieri cu BWT Alpine), Adrian Newey (fost director tehnic și șef aerodinamică / Aston Martin), Craig Skinner (fost designer șef), Jonathan Wheatley (fostul director sportiv / Audi), Helmut Marko (fost consultant motorsport și fost director Red Bull Junior Driver Programme / pensionat) și Will Courtenay (fostul director pentru strategie / McLaren Racing).

Considerați unii dintre cei mai buni profesioniști în activitate în Formula 1, aceștia au fost înlocuiți cu succes de către un nou leadership, cu Laurent Mekies (CEO / promovat de la Racing Bulls), Paul Monaghan (inginer șef) și Pierre Wache (director tehnic) în prim-plan, semn că la Red Bull este mai importantă strategia decât numele celor implicați.

Foto - Getty Images