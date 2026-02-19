Paula Badosa (28 de ani) - fost număr 2 WTA - se înscrie în categoria jucătoarelor care suferă, din punct de vedere fizic, mai mult decât transpare din transmisiunile TV, pentru a-și continua cariera de jucătoare profesionistă în circuitul de elită al tenisului feminin.

Chinuită cronic de dureri în zona spatelui, din primăvara anului 2023, jucătoarea de tenis din Spania suferă consecințele a suferit unei fracturi de stres în segmentul spinal L4-L5.

Paula Badosa, replică dură pentru un internaut care o acuză de lipsă de respect față de sport

În contextul dat, e ușor de imaginat că, în anumite partide, Paulei Badosa i-a fost mai ușor să se gândească la retrageri din turneu, în condițiile în care aceste alegeri nu sunt interzise de regulament, atât timp cât există motive medicale întemeiate.

În cel mai recent exemplu de acest fel, Paula Badosa s-a retras în faza șaisprezecimilor turneului WTA 1000 de la Dubai, după un prim set pierdut, scor 6-4, în favoarea Elinei Svitolina, semifinalistă în acest an în turneul de mare șlem de la Melbourne.

Nimic ieșit din comun, până ce Paula Badosa a fost criticată pentru lipsă de fair-play și respect față de tenis, de către un internaut.

Fostul număr 2 WTA suferă de hernie de disc lombară cronică

„Paula Badosa este atât de lipsită de respect față de joc, pur și simplu nu poți să te retragi sau să abandonezi în fiecare turneu,” i-a reproșat un utilizator al platformei sociale X.

Paula Badosa nu a suportat tratamentul primit și i-a replicat anonimului ascuns sub un pseudonim, amintindu-i acestei persoane de accidentarea cronică pe care o are.

„Nu ai idee cum e să trăiești cu o accidentare cronică și totuși să alegi să mergi mai departe. Să te trezești în fiecare zi fără să știi cum va reacționa corpul tău, să cauți soluții și să lupți pentru ceva ce iubești, oferind totul chiar și atunci când este atât de dificil.

Crede-mă, eu sunt prima care suferă din cauza durerii și care are coșmaruri fără sfârșit încercând să găsească soluții în fiecare zi, iar pentru mine, după toate acestea, faptul că pășesc pe un teren de tenis face ca totul să merite de fiecare dată.

Așa că voi continua să încerc. Pentru că totul ține de a încerca, iar asta nu se va schimba. Voi încerca mereu încă o dată.

Fac asta pentru pasiunea mea și pentru mine însămi. Și dacă există chiar și o șansă de 1% să continui, mă voi folosi de ea. Așa văd și înțeleg eu viața.

Dacă nu îți place, nu trebuie să mă urmărești. Și îmi pare foarte rău să te anunț că nu mă voi retrage, așa că mă vei mai vedea o vreme. Schimbă canalul data viitoare!

Pentru mine, singura lipsă de respect aici este să deschid rețelele sociale și să citesc astfel de mesaje. Apoi ne plângem când vedem jucători sau oameni care suferă și au probleme de sănătate mintală, dar până la urmă nu sunt surprinsă de cantitatea de ură și de „experți” pe care îi avem aici,” a fost răspunsul puternic exprimat de Paula Badosa, aflată într-o stare de neliniște.